Leiva ya forma parte del programa de la Dirección de Rendimiento Deportivo

El joven de 17 años, oriundo del departamento Belén, realizó las correspondientes entrevistas de admisión y psicológica, respectivamente, como así también se sometió a una prueba ergométrica graduada (cicloergómetro) en el laboratorio de esa área en cuestión. “Estoy muy agradecido. Me sentí muy cómodo con los estudios y los profesionales que me trataron. Ojalá que los resultados sean buenos para que me puedan ayudar a progresar este año en mi carrera deportiva”, señaló.

Leiva, quien el próximo domingo competirá en el “Desafío La Chilca” -a disputarse en Andalgalá-, sostuvo que seguirá adelante con las exigencias que demanda el alto rendimiento para poder estar a la altura del programa en cuestión. “Empecé el año pasado en la categoría juveniles y fui mejorando mi performance a lo largo del 2019. Quiero enfocarme lo más que pueda en las carreras de este año”, agregó el integrante del equipo “Gasco Pro Team”, cuyo entrenador es Darío Gasco.

Vale destacar que, el biker se consagró campeón interdepartamental juvenil en la ciudad capital el pasado año, mientras que en lo que va del 2020 consiguió un quinto puesto en el Rally en Parejas, departamento de Santa María.

Por último, se recuerda que la DPRD pertenece a la Secretaría de Deportes de la provincia, la cual se encuentra a cargo de la Dra. María Sylvia Jiménez, que a su vez pertenece al Ministerio de Desarrollo Social y Deporte, cuyo titular es Marcelo Rivera. “La misma tiene como función el asesoramiento y entrenamiento para todos aquellos deportistas en búsqueda del alto rendimiento y/o que pudieran representar a Catamarca a nivel nacional o internacional, como así también asesorar y colaborar con instituciones y clubes”, destaca el comunicado.