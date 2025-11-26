Jornada de sensibilización por el 25N, en Santa María

Dos motocicletas protagonizaron un siniestro vial en Belén
La Municipalidad de Santa María acompaño una nueva jornada de sensibilización por el 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Desde la Municipio reafirman el compromiso por una vida libre de violencias, con una comunidad informada y unida.
Compartieron una tarde de reflexión y participación, con espacios de asesoramiento, actividades dinámicas y un stand informativo sobre derechos, donde vecinos y vecinas pudieron dialogar, escuchar y construir conciencia colectiva.
Fuente: Municipalidad de Santa María
