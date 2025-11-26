Jornada de sensibilización por el 25N, en Santa María

26 de noviembre de 2025RedaccionRedaccion
La Municipalidad de Santa María acompaño una nueva jornada de sensibilización por el 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.


Desde la Municipio  reafirman el  compromiso por una vida libre de violencias, con una comunidad informada y unida.

Compartieron una tarde de reflexión y participación, con espacios de asesoramiento, actividades dinámicas y un stand informativo sobre derechos, donde vecinos y vecinas pudieron dialogar, escuchar y construir conciencia colectiva.

Fuente: Municipalidad de Santa María 

