En Santa María dos vehículos fueron incautados

En la jornada de ayer, personal de la Comisaría Departamental Santa María, en la localidad de El Cerrito, de ese Departamento, procedió al secuestro de un (01) automóvil y una (01) motocicleta, en virtud que sus conductores habrían infringido lo normado en el Código de Faltas de la Provincia.

Por lo sucedido, tras labrar las actas de infracción, los rodados fueron remitidos a la seccional.