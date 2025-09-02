Asignación por Embarazo para Protección Social
02 de septiembre de 2025
¿A quiénes les corresponde?
- Personas desocupadas (incluido cónyuge y conviviente)
- Trabajadoras informales (con ingresos inferiores al salario mínimo)
- Monotributistas sociales
- Trabajadoras de casas particulares registradas
- Personas inscriptas en programas sociales
Requisitos
- Tener un embarazo de 12 semanas o más.
- Ser argentina o naturalizada y tener DNI. Si sos extranjera, tener al menos 3 años de residencia en el país.
- Estar inscripta en el Programa Sumar (excepto monotributistas sociales, personal de casas particulares y desempleadas con cobertura de salud) y cumplir con los controles de tu embarazo que establece el mismo.
- No tener obra social (excepto monotributistas sociales, personal de casas particulares y desempleadas con cobertura de salud).
¿Cómo cobrar la asignación de forma automática?
Si estás inscripta en el Programa Sumar ( https://www.argentina.gob.ar/salud/sumarmas ) y el Ministerio de Salud ya nos envió esa información, no tenés que hacer ningún trámite: vas cobrar la asignación de forma automática.
¿Cómo realizar el trámite de forma presencial?
En caso de no haber recibido el pago en forma automática, podés acercarte a una oficina con turno previo y presentar la solicitud para recibir esta asignación. Si sos monotributista social, personal de casas particulares o desempleada con cobertura de la obra social activa, tenés que realizar el trámite exclusivamente en forma presencial en una de nuestras oficinas, con Turno previo
Documentación
- Formulario de Solicitud Asignación por Embarazo Protección Social (PS 2.67) . - El rubro 1 debe estar completado y firmado por vos y el rubro 2 solo por el médico. Si ya contás con un certificado médico no necesitás completar el rubro 2.
- Medio de cobro - Para dar de alta o modificar uno existente ingresá a mi ANSES o visitá medio de cobro único para más información
- Constancia de inscripción al Programa Sumar Solo si te corresponde.Solicitud Asignación por Embarazo Protección Social (PS 2.67).
Montos
Los montos de la Asignación por Embarazo aumentan por Movilidad. Consultá los montos actualizados.
Todos los meses durante tu embarazo cobrás el 80% de la Asignación.Para cobrar el 20% restante, tenés que completar el formulario de Solicitud Asignación por Embarazo Protección Social (PS 2.67) (rubros 1 y 3) y acercarte a una oficina con Turno previo.
Tenés hasta 12 meses desde la finalización de tu embarazo (nacimiento/nacimiento sin vida/interrupción) para hacer el trámite y cobrar el 20% acumulado. Recordá que tu hijo también debe estar inscripto al Programa Sumar.
- Acreditá tus datos personales ( Ingresá a mi ANSESy revisá que tus datos personales y los de tu grupo familiar estén actualizados).
- Completá el formulario ( Completá el formulario de Solicitud Asignación por Embarazo Protección Social (PS 2.67)
- Sacá turno
Solicitá un turno para hacer este trámite de forma presencial en una de nuestras oficinas.
Si tus datos no están actualizados en mi ANSES, recordá presentar DNI y partidas de nacimiento de tus hijos, el certificado de matrimonio o convivencia el día del turno.
