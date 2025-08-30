Se prorrogó el empadronamiento a la Tarifa de Interés Social (TIS)

Según Resolución MAEMA 318-2025, el plazo se extiende por 30 días, con fecha límite el 17 de septiembre.

El trámite es 100% online, hacelo desde tu celular o PC en: www.ecsapem.com.ar

La tarifa de interés social apunta a cuidar a los sectores más vulnerables de la provincia otorgándoles el beneficio de acceder a un servicio de energía con precios acordes, y procura evitar las conexiones clandestinas que representan un peligro para los habitantes de la vivienda y causan perjuicios sobre el sistema eléctrico.

¿En que consiste el beneficio?

Es un beneficio otorgado por el Estado Provincial, el cual subsidia el 100% de los primeros 400 KWH bimestrales o 200 KWH Mensuales + el 50% del Cargo Fijo de la factura de Energía. Si el usuario supera los 1000 KWH bimestrales se suspende el subsidio.

¿Quienes pueden acceder al beneficio?

Jubilados y/o Pensionados que perciban una remuneración bruta menor o igual a DOS (2) SMVM.

Grupo Familiar cuyo ingreso mensual no supere en su totalidad el equivalente a DOS Salarios Mínimo, Vital y Móvil.

Personal incorporado en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados de Casas Particulares (Ley Nº 26.844)

Beneficiarios de Asignación Universal por hijo, Asignación por embarazo, Monotributo Social, Pensiones no contributivas y cualquier otro programa social existente.

Titulares veteranos de guerra de Malvinas

Solo podrán acceder al beneficio los titulares de suministros destinados a exclusivo uso residencial. En ninguno de los casos anteriormente listados, la totalidad de los ingresos del grupo familiar, podrá exceder el equivalente a DO Salarios Mínimo Vital y Móvil ( 2 SMVM). No podrán acceder a la tarifa de Interés social quienes posean más de un suministro a su nombre, se les haya comprobado FRAUDE al servicio de electricidad o registren deuda con la Distribuidora

Documentacion

- Documento del titular y del grupo familiar

- Recibos de sueldo o previsional

- Certificado de convivencia

- Constancia Negativa de ANSES

- Constancia de Monotributo Social. De beca PROG.R.ES.AR, Asignación Universal por hijo, asignación universal por embarazo o lo que corresponda

- Certificado que acredite la calidad de excombatiente de la guerra de Malvinas