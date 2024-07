Entrega de uniformes y elementos de seguridad por parte del Superior Gobierno de la Provincia a distintas áreas del Ministerio de Seguridad

A las 12:30 del mediodía de hoy, en la plaza de armas de la Escuela de Cadetes “Tte. Gral. Juan Domingo Perón”, el Sr. Gobernador de la Provincia, Lic. Raúl Jalil, junto a la Srita. Ministra de Seguridad, Dra. Fabiola Segura, hizo entrega de Pistolas calibre 9 mm., elementos de protección y uniformes para el personal de la Policía de la Provincia, Defensa Civil, Incendios Forestales, Servicio Penitenciario Policial y otras áreas del Ministerio de Seguridad.

Acompañaron la entrega, el Sr. Secretario de Seguridad, Dr. Martín Miranda, el Jefe de Policía, Crio. Gral. Marcelo Ulises Córdoba, el Director del Servicio Penitenciario Provincial, Crio. Gral. (RE) Daniel José Coronel, el Subjefe de Policía, Crio. Gral. Víctor Hugo Sánchez, el Inspector General de Policía, Crio. Gral. Marcos Manuel Herrera, integrantes la Plana Mayor Policial, autoridades del Departamento Logística, Unidad Regional N° 1 y del IES Policial.

Cabe señalar, que entre los elementos entregados se encuentran escudos, linternas, cartuchos de distintos calibres, conos reflectivos, balizas, extintores de fuego, cascos anti tumultos, bastones luminosos, capas de lluvia, esposas e indumentaria, que serán destinados a los efectivos policiales y penitenciarios, y al personal de las distintas áreas del Ministerio de Seguridad, a quienes las autoridades presentes invitaron a redoblar los esfuerzos en bien de toda la comunidad, trabajando con verdadera vocación de servicio y profesionalismo, brindando cada día un servicio óptimo de seguridad al ciudadano.

Secuestran animales sueltos en Valle Viejo

En la mañana de hoy, mientras numerarios de la Comisaría de Santa Rosa, conjuntamente con sus pares de la División Policía Montada, realizaban recorridos preventivos por inmediaciones al barrio Ramona de la Cruz, de esa localidad del Departamento Valle Viejo, observaron animales sueltos en la vía pública atentando contra la Seguridad Vial, por lo que de inmediato procedieron al secuestro de una (01) yegua pelaje colorada pico blanco, crin largo, miembro posterior derecho blanco, sin marca de fuego, con cría al pie, una (01) potranca pelaje colorada listada, crin largo, miembro posterior izquierdo blanco, sin marca de fuego, una (01) yegua pelaje tostada café listada, crin larga, cuatro miembros blancos, sin marca de fuego, con una (01) cría al pie potrillo pelaje tostado café listado, crin corto, cuatro miembros blancos altura de la caña sin marca de fuego, un (01) potro entero pelaje zaino colorado, miembro anterior derecho y posterior izquierdo blanco, con marca de fuego no legible, un (01) caballo pelaje colorado frontino, crin corto, miembro anterior derecho y posterior izquierdo blanco, sin marca de fuego, una (01) yegua pelaje lobuna frontina, crin largo, miembro anterior y posterior izquierdo blanco, con marca de fuego no legible, un (01) caballo pelaje tostado listado, crin corto, cola cortada, con marca de fuego no legible, y una (01) yegua pelaje colorada, crin largo, miembro posterior izquierdo blanco, sin marca de fuego.

Continuando con los recorridos, en el barrio 6 de Enero, de la misma localidad, los policías hicieron lo propio con un (01) potrillo pelaje tuco listado, crin corto, cuatro miembros blancos altura de la caña, con marca de fuego colocada en pierna izquierda parte superior “Q” e inferior “67”, y por último en el barrio Vicente Saadi, incautaron una (01) yegua pelaje tostada listada, crin corto, miembro anterior izquierdo y posteriores blancos a la altura de la caña, con marca de fuego colocada en pierna izquierda parte superior “Q” e inferior “67”, con una (01) cría al pie, potranca pelaje tostado mala cara, crin corto, cuatro miembros blancos, con marca de fuego colocada en pierna izquierda parte superior “Q” e inferior “67” y una (01) yegua pelaje negra tuca, crin corto, sin marca de fuego visible.

Se hace saber a los propietarios o responsables de los animales incautados por una supuesta infracción al Código de Faltas de la Provincia, que deberán comparecer en un plazo de 24 horas con la documentación que acredite la legítima propiedad y procedencia de los mismos, debiendo abonar la multa por pastaje y manutención, previo al pago que por tal infracción corresponde.

En caso de no ser reclamados en el plazo antes referido, se procederá a su decomiso o subasta, conforme lo establecido en la legislación vigente.

En Andalgalá un joven fue arrestado

Pasado el mediodía de hoy, a las 12:40, conforme a una denuncia penal radicada en la Comisaría Departamental Andalgalá, y luego de averiguaciones, numerarios de esa seccional procedieron al arresto en averiguación del hecho de un joven de apellido Carrizo (28), quien quedó alojado en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial.

Dos personas lesionadas en la zona Sur de la Capital

A las 13:40 de la tarde de hoy, a solicitud del SAE-911, efectivos de la Comisaría Sexta se hicieron presentes en la intersección de la avenida Misiones y calle Dr. Teodulfo Barrionuevo, donde requerían su presencia.

Una vez en el lugar, los policías constataron que, mientras una persona del sexo masculino identificada como René Emilio Ferreyra (40), conducía un colectivo de línea, perteneciente a la empresa Cooperativa San Fernando, por razones que se investigan habría realizado una maniobra para evitar colisionar con una camioneta Toyota, de color negro, cuyo conductor se dio a la fuga.

A raíz de lo sucedido, dos de los pasajeros; una adolescente de 14 años de edad y Luis Ricardo Villagran (73), sufrieron lesiones que demandaron que fueran asistidos por facultativos médicos del SAME, por lo que en el lugar trabajaron Peritos de la Dirección General Criminalista y sumariantes de la Unidad Judicial N° 6.

Colisionaron una moto y un auto en Valle Chico

En la tarde de hoy, a las 13:45, en la intersección de las avenidas N° 27 y N° 12, del Complejo Habitacional Valle Chico, se produjo un siniestro vial protagonizado por una motocicleta Motomel Blitz 110 cc., de color gris, conducida por Elena Juárez (32), que por causas que se tratan de establecer colisionó con un automóvil Renault Symbol gris, dominio LQZ-O98, al mando de Tamara Soledad Gutiérrez (35), en compañía de una niña de 7 años de edad.

Producto del siniestro, las ocupantes de ambos rodados sufrieron lesiones y fueron asistidas por facultativos médicos del Centro Sanitario Valle Chico y del SAME, por lo que finalmente intervinieron efectivos de la Comisaría Décima Primera y sumariantes del Precinto Judicial N° 9.

En Valle Chico dos personas derraparon en una moto y resultaron lesionadas

Hoy, a las 14:20, alertados por el SAE-911, numerarios de la Comisaría Novena, en colaboración de sus pares de la Seccional Décima Primera, se hicieron presentes en el segundo puente de ingreso al Complejo Habitacional Valle Chico, donde se registró un siniestro vial.

Claudio Gabriel Rojas (28), circulaba en una motocicleta Motomel Blitz 110 cc., de colores negro y gris, en compañía de una niña de 13 años de edad, y por motivos que son materia de investigación, perdió el control del rodado y ambos cayeron a la cinta asfáltica, sufriendo lesiones que demandaron la asistencia de facultativos médicos del SAME, por lo que trabajaron sumariantes de la Unidad Judicial N° 9.

Una adolescente fue hospitalizada tras un siniestro vial en Valle Viejo

A las 15:20 de la tarde de hoy, en el barrio Luis Olmos, de la localidad de Santa Rosa, Departamento Valle Viejo, se registró un siniestro vial.

Una adolescente de 16 años de edad, circulaba en una motocicleta Motomel Blitz 110 cc., dominio A156KUC, de color negro, en compañía de otra jovencita de 15 años, y por razones que se tratan de establecer colisionó con una motocicleta Yamaha YBR 125 cc., dominio 071-KHO, de color azul, al mando de Julio Orlando Figueroa (41).

A raíz del siniestro, la conductora sufrió lesiones y fue asistida por facultativos médicos del SAME, quienes determinaron su traslado al Hospital San Juan Bautista de esta Ciudad Capital, por lo que en el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de Santa Rosa, conjuntamente con Peritos de la Dirección General Criminalística de la Policía de la Provincia y sumariantes de la Unidad Judicial N° 10, para labrar las actuaciones correspondientes.