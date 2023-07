Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la directora del Hospital, Graciela Romero, quien indicó que “es buena esta ocasión para hacer una mirada hacia atrás y ver el camino que recorrimos estos últimos años, sorteando con éxito distintos obstáculos. Pese a todo el hospital continuó creciendo tanto en el recurso humano, como en la renovación de equipamiento y ediliciamente”.

También destacó las nuevas prestaciones en el área ambulatoria, “ya que se diferenció del área de emergencia, este año se habilitó el ingreso a consultorios externos por la calle Mate de Luna que conecta con la recién inaugurada sala de espera confortable para nuestros pacientes”.

Romero detalló las mejoras en cuanto a adquisición de equipamiento y edilicias, “adquirimos equipamientos para diagnóstico por imágenes, dos salas de radiografía con recambio del equipo de rayos que tuvimos por 23 años. Adquirimos también equipos digitalizadores de imagen, que nos permiten seguir usando equipos analógicos con los que contábamos y esto se adjunta a la Historia Clínica Digital. Se adquirió un tomógrafo con características especiales para pediatría que permite que el paciente reciba menos radiación. Se puso en funcionamiento el Comité de Calidad y Seguridad para los pacientes. Se plotearon distintos sectores con el objetivo de crear espacios amigables para nuestros niños y niñas que se atienden en el hospital. Se creó la oficina de acompañamiento de pacientes cuyo propósito es escucharlos como una oportunidad de generar cambios, empezando a pensar en la salud pública con una atención centrada en el paciente”.

La Directora del HINEP también dijo que “estamos a un 99 por ciento de la implementación de la Historia Clínica Digital, lo cual es un orgullo. Agradezco a todo nuestro equipo, porque esto nos sirve no solo para nuestros pacientes sino también para mejorar en todos los aspectos en los que así lo necesitemos”.

Y continuó “prontamente se finalizara la obra de alimentación y lactario con equipo nuevo, también es importante que la comunidad conozca que se presentaron proyectos para la ampliación de diferente sectores, la adquisición de un resonador pediátrico y equipamiento para diferentes servicios, para el diagnóstico y tratamientos oportunos para los primeros años de vida”.

Para finalizar, señaló que “fueron tiempos difíciles que nos fortalecieron, tuvimos un plan de contingencia que nos permitió dar respuesta y estar a la altura de las necesidades de nuestros pacientes”.

En esta oportunidad, la secretaria de Asistencia en Salud Pública, Johana Carrizo, señaló que “todos los logros de este hospital se consiguieron con el trabajo en equipo y con compromiso”. En este contexto, destacó el compromiso “que tiene cada miembro de este hospital, el desempeño que aporta cada uno para que continúe creciendo. Me consta de ese crecimiento, no solo en cuanto a infraestructura y equipamiento, sino que tenemos un recurso humano de excelencia y eso no se tiene que perder jamás, porque nuestra función es que nuestros niños estén cuidados y ese es un compromiso en conjunto con el Ministerio y el Gobierno de la provincia”.

Por su parte el Vicegobernador de la Provincia resaltó que “cuando hay algún problema, los padres acuden al hospital de niños, el Hospital es como un llamador para la salud de los chicos y funciona de una manera extraordinaria, brindando un servicio de excelencia, y esto tiene que ver con que cada uno pone lo mejor desde el lugar que ocupa”.

Asimismo, hizo hincapié en que “el trabajo en equipo se extiende a las autoridades de Gobierno que aportan por más y mejor infraestructura, por más y mejor equipamiento para que nuestros niños sean atendidos de la mejor manera”.

Para finalizar, Dusso hizo un recorrido por la historia y destacó que “este Hospital tiene 74 años, en el 51 llegó en tren a Catamarca nuestra Evita para inaugurar no sólo este hospital, sino también el Hogar Escuela y todo esto quedó como un sello imborrable por el amor que tuvo Evita por los niños, los ancianos y por los más vulnerables”.

Durante el acto, también se realizó una suelta de globos en homenaje al personal fallecido, y entrega de reconocimientos a jubilados, 25 años de servicio y menciones especiales.

Estuvieron presentes también la secretaría de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, Silvia Bustos, la secretaria de Planificación y Gestión en Salud, Nora Matach, la secretaria de Salud Mental y Adicciones, Tamara Franco Martel, la directora Asistente del Hospital de Niños, Patricia Rojas, y demás funcionarios de Salud que acompañaron el festejo.