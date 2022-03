Farid Morán logró hacer podio en Tafí

Importantes podios para el Enduro santamariano de la mano de Farid Morán. El fin de semana, en Tafi del Valle, Farid logró el segundo puesto en el Circuito Ojo de Agua.

Oscar Morán, padre del pequeño deportista, contó que Farid incursionó en el deporte a los 5 años, “Hace 4 años que comenzó. Al principio no sabía realmente si le iba a gustar o no, pero por suerte le gusta mucho”, dice orgulloso.

Cabe destacar que es un deporte que está arraigado en la familia, ya que el mismo Oscar fue quien comenzó hace tiempo, luego acompañando a su sobrino “Junior” Morán, otro joven que viene haciendo una gran carrera en el ámbito del motocross.

“En su momento yo también corría, participé en carreras de campeonato tucumano, en Salta, en La Rioja. Luego acompañamos a Junior, corrió el campeonato nacional de enduro con muy buenos puestos, él está en un nivel muy alto ya.

Ahora me hice un poco al costado, incorporamos a Farid y le estoy dando al prioridad a él, por lo económico”, explicó.

En este sentido, la inversión para mantener el deporte es bastante onerosa, ya que se necesitan fondos para viajar, el mantenimiento de la moto, las inscripciones de cada competencia, entre otros gastos.

En otro sentido, Morán destacó que en Santa María hay muy buenas sendas para la práctica, por lo que Farid aprovecha sus tiempos libres para poder recorrerlas y realizar la práctica necesaria.

El Orgullo de competir padre e hijo

Otra de las experiencias que les dejó el deporte motor, fue la competencia del “Desafío Extremo”, donde hace algunos días compitieron juntos en la categoría Padre e Hijo.

A pesar de sus 9 años, Farid le puso toda la garra y lograron quedarse con un tercer puesto.

“Poder correr con mi hijo fue un sueño cumplido. Pensaba que algún día lo haría, pero que iba a ser más adelante. En esta competencia eran 70 km, pero se animó y fuimos. A pesar de que él es chico, que la moto es chica, y que los circuitos están hechos para motos grandes. No sabía si iba a poder terminar la segunda vuelta. No le quería quitar el mérito y terminó, para mí es un sueño y ya lo cumplí es algo hermoso, la vida me dio esa satisfacción”, agregó emocionado Oscar.

Más que competencia… convivencia

Otra de las experiencias que deja el mundo del motocross, es la convivencia que se genera, tanto en el grupo familiar que siempre acompaña al competidor, sea grande o chico, como en el grupo general.

“En las competencias uno va a una carrera a competir, pero después está el fuera de carrera. Compartimos un día especial, se comparte un asado, uno se desconecta de todo lo cotidiano, se van creando vínculos entre las familias de los competidores, y si le pasa algo a alguien todos nos sentimos afectados. La familia del enduro en un momento competimos y después somos todos amigos”, destacó.

Lo que se viene

Cabe destacar que ahora, Farid se prepara para las competencias que tiene por delante, con el objetivo firme de hacer lo mejor y en lo posible, traer algún podio para Santa María.