1 de diciembre: Día Mundial del sida

Cada 1ero de diciembre se conmemora el Día Mundial del sida, con el objetivo de reforzar el compromiso de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales con el VIH, eliminar los estigmas, poner fin a las desigualdades y reforzar las medidas de prevención.

¿Qué son el VIH y el sida?

VIH es el Virus de Inmunodeficiencia Humana, afecta principalmente a las células del sistema inmune, permitiendo la aparición de enfermedades. La etapa avanzada de la infección de VIH se llama síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida).

Este virus se encuentra en la sangre, el líquido preseminal, el semen, y la leche materna. Se transmite a través de relaciones sexuales vaginales, anales u orales sin preservativo o campo de látex, siendo esta la causa responsable del 90 % de las infecciones. Puede transmitirse, además, al estar en contacto con sangre al compartir agujas, canutos, o algún elemento punzante.

Las personas gestantes pueden transmitirlo al bebé durante el embarazo, parto o lactancia. De no estar en tratamiento esa probabilidad es del 30% y es la causa más frecuente de VIH en niños y niñas. Por el contrario, con tratamiento y atención médica el riesgo es casi nulo.



I=I Indetectable = Intransmisible

Los tratamientos existentes permiten disminuir la carga viral en sangre al punto de que los análisis no logran detectarlo. Esto no significa que el VIH no esté en el cuerpo, sino que se encuentra en “reservorios” a partir de los cuales vuelve a replicarse si el tratamiento se suspende.

Si la carga viral se mantiene indetectable por más de 6 meses, el VIH no es transmisible por vía sexual.

El I=I no aplica a la transmisión por sangre o leche materna. Tampoco para otras ITS.



Tratamiento

Si bien en la actualidad no hay cura, existe el “Tratamiento Antirretroviral” que consiste en una combinación de diferentes medicamentos que evitan que el virus se replique.

Este tratamiento es crónico, una vez iniciado continúa de por vida.



Prevención

Es fundamental el uso correcto de preservativo o campo de látex durante toda la relación sexual, ya sea oral, anal, o vaginal.





Evitar el contacto con sangre, y en todo procedimiento que implique corte o punción utilizar material esterilizado o descartable.





Controlar los embarazos, y en caso de ser portador/a del virus no interrumpir el tratamiento ni los controles.





Actualmente contamos con el Test de VIH, para su detección temprana y correcto tratamiento. Además, existen la Profilaxis Post Exposición (PEP) que se debe administrar dentro de las 72hs posteriores a exponerse a una relación con riesgo; y la Profilaxis Pre Exposición (PrEP).



Agenda de actividades

- miércoles 1 de diciembre

Testeo rápido para VIH y Sífilis en Plaza 25 de mayo. 8:30 a 12:30 hs y 18:30 a 21:30 hs.

- jueves 2 de diciembre

Testeo rápido para VIH y Sífilis en Hall Central del Hospital Interzonal San Juan Bautista. 8:00 a 12:00 hs.

Testeo rápido para VIH y Sífilis en Plaza 25 de mayo. 18:30 a 21:30hs.

- viernes 3 de diciembre

Testeo rápido para VIH y Sífilis en Hall Central del Hospital Interzonal San Juan Bautista. 8:00 a 12:00 hs.

Testeo rápido para VIH y Sífilis en Plaza 25 de mayo. 18:30 a 21:30 hs.

Asesoramiento grupal y testeo en jornada de taller: “Solidaridad mundial, responsabilidad compartida: VIH y Sífilis". En Instituto de Educación Superior de Policía.

Recordamos que, además, el consultorio del CUR del Hospital San Juan Bautista realiza el test de VIH y brinda asesoramiento a las personas, tanto previo al pedido del test como luego del resultado. El horario de atención es de lunes a viernes de 08 a 12 horas.