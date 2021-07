Segunda dosis de Sputnik V

La vacunación se realizará en el Nodo Predio Ferial, por la mañana (de 8 a 13 horas) aquellas personas cuyo apellido comience con la A hasta la L inclusive, y por la tarde (de 14 a 17 horas), las que tengan apellido que comienza con las letras de la M a la Z.

Rogamos a la comunidad respetar los requisitos de la convocatoria (tipo de vacuna y año de nacimiento) para no crear congestión. Además, no se vacunará a nadie que no conste en las listas, por esta razón es importante que cada persona que recibió la primera dosis revise su carné de vacunación para cerciorarse que vacuna le fue aplicada.

Los días lunes 05 y martes 06 en el Nodo Predio Ferial, se vacunará a personas con enfermedades crónicas, citadas previamente.

Se aclara que, a cada Operativo de Vacunación que se realice en el Nodo Predio Ferial podrán asistir personas gestantes mayores de 18 años, que cursen un embarazo de 14 semanas o más, con indicación médica u obstétrica.

Primeras dosis

Además, martes y miércoles en el Nodo Poli Sur (Av. Hipólito Yrigoyen y Fortunato Rodríguez) se aplicarán primeras dosis a toda persona (con y sin factores de riesgo asociados a Covid), residente de Capital, nacida en el año 1983, de 10 a 18 horas, según el siguiente cronograma:

- Martes 06: personas con terminación de documento 0, 1, 2, 3 y 4.

- Miércoles 07: personas con terminación de documento 5, 6, 7, 8 y 9.