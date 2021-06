Salud realizará operativo de test de VPH en la provincia 

La misma, llevará a cabo operativos, que comenzarán mañana, miércoles 2 de junio, desde las 8 horas, en el Centro Vecinal Unión y Fortaleza del Sur, ubicado en el Barrio Dr. Romis Raiden para la realización del Test de VPH (Virus del Papiloma Humano). El mismo, será destinado a mujeres mayores de 30 años

Posteriormente, el operativo continuará el miércoles 9 de junio en el área Programática N°2 Valle Viejo; miércoles 16 de junio en la localidad de San Martín y zonas aledañas en el departamento Capayán; y el miércoles 23 de junio en la ciudad de Recreo, departamento La Paz.

¿Qué es el VPH?

El Virus del Papiloma Humano (VPH, o HPV por sus siglas en inglés) es una familia de virus que puede afectar la piel, la zona de la boca, la zona genital o anal. Existen más de 200 tipos de virus, pero poco más de 40 afecta la zona genital y pueden dividirse en dos grandes grupos:

- Los VPH denominados “de bajo riesgo”, generalmente se asocian a las lesiones benignas, como las verrugas y no evolucionan a lesiones precancerosas o cáncer.

- Los VPH denominados "de alto riesgo" que pueden llegar a provocar la alteración de las células generando lesiones precancerosas, que con el tiempo pueden evolucionar y convertirse en un cáncer.

El tipo de cáncer más común causado por los VPH de alto riesgo es el cáncer de cuello uterino. Los demás tipos de cánceres genitales relacionados con el VPH (de pene, de ano) son menos frecuentes. El VPH se ha vinculado también a algunos cánceres de la boca y la garganta.

¿Cómo se transmite?

El VPH genital se transmite de una persona a otra, mediante el contacto piel con piel en las relaciones sexuales. El virus no se contrae al usar inodoros, compartir cubiertos o en la piscina.

¿Cuáles son los síntomas?

La mayoría de las veces la infección por VPH no presenta síntomas evidentes y el sistema inmunológico se encarga de curarla de manera espontánea. En general los VPH de bajo riesgo producen verrugas en los genitales o ano: protuberancias o abultamientos que pueden ser de diversos tamaños y que en casos graves suelen tener forma de «coliflor». Las verrugas se pueden tratar, aunque pueden volver a aparecer si el sistema inmunológico de la persona no ha eliminado totalmente el VPH. Los tipos de VPH que provocan verrugas no provocan cáncer. Los VPH de alto riesgo no suelen dar síntomas.