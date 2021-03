K-nes del Servicio Penitenciario Provincial:“Contamos con personal altamente capacitado y óptimos ejemplares operativos".

La presentación fue realizada por los oficiales a cargo de la división, Sub Adj Paredes Cesar, Sub Adj Ay Vivanco German, y los formadores, Sub Oficial Ppal. Cardozo Darío, y el Sargento Ay. Claudio Vizcarra, quienes se refirieron a la preparación y formación de los ejemplares con que cuenta dicha sección.

Cabe destacar que, en esta oportunidad, en la parte práctica, se mostró detección de narcóticos y psicofármacos, trabajo de rastro especifico y búsqueda y captura de evadidos.

Por su parte, el Dr. Gustavo Aguirre destacó el trabajo de los efectivos de la fuerza, su gran capacidad, la calidad de ejemplares caninos y la importante función que prestan a la sociedad toda.

Es importante que se conozca el trabajo que hacen los miembros de las fuerzas de seguridad de la provincia y su nivel de profesionalismo. Muchos de ellas y ellos son requeridos permanentemente para capacitar en otras provincias por sus grandes cualidades técnicas y humanas.

Estuvieron presentes en la exhibición el Secretario de Seguridad Martín Miranda, el Director del Servicio Penitenciario Prefecto General Guillermo Galván, la Directora del Gabinete Pedagógico profesional Eugenia Del Campo, entre otras autoridades.