Comunicado oficial del sector COVID del Hospital Regional “Dr. Luis Alberto Vargas”

DATOS CORRESPONDIENTES AL 2021:

*Total Positivos Activos: 34 (treinta y cuatro) - San José 2 - Santa María 32

*Total Aislados por contacto estrecho: 300 (trescientos)

*Total Test Antígenos realizados: 1060 (mil sesenta).

PROTOCOLO ESTABLECIDO:

Las personas aisladas por contacto estrecho serán testeadas a partir del día 5 a 7 de cumplir con el protocolo, teniendo prioridad quienes presenten síntomas, estos serán testeados en primer lugar.

Seguirán los testeos rápidos, los cuales deben ser abonados de manera particular, para todas aquellas personas que ingresen a nuestra ciudad sin PCR negativo, quedando ellos comprometidos, de manera voluntaria, a presentarse en el hospital como firman en la declaración jurada.

Seguirán los hisopados para transportistas y esenciales en lista, con la misma modalidad de todo el año; se solicita turno previo por mensaje al teléfono 3838601878 y se presentan para la toma de muestra en horario y día confirmado. No presentarse sin turno.

Pedimos responsabilidad a todos los contactos estrechos, a quienes se les hace seguimiento epidemiológico por teléfono, para informar a quienes los llaman de manera certera porque de esto depende la confección del mapa epidemiológico y los pasos a seguir.

También les pedimos cumplir con los días de aislamiento que se les informa ya que no pueden romper el mismo hasta no ser dados de alta. Esta cantidad de días dependerá del tipo de contacto en cada caso particular.

A todas aquellas personas que presenten síntomas como tos, dolor de garganta, fiebre, dificultad para respirar, diarrea o vómito; les pedimos que llamen al 424795 para que de esta manera sean orientados y puedan ser visitados por nuestro equipo en su domicilio.

A todos los profesionales de la salud que trabajan en clínicas o consultorios privados les pedimos estar alertas ante cualquier síntoma respiratorio y/o gastrointestinal, no subestimar los mismos ni relacionarlos con patologías estacionarias ya que todo paciente con síntomas relacionados a COVID debe ser tratado como tal hasta que se verifique lo contrario

Desde la Municipalidad de Santa María va aportando un total de 1920 test Antígenos; 100 hisopos y 100 tubos cónicos estériles para los test PCR