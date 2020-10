Grave denuncia de expropiación en Colalao del Valle

Oscar Cano Salvatiera, así lo expresó en sus redes sociales:

EL GOBIERNO MANDA A EXPROPIAR MI CASA EN PLENA PANDEMIA Y SIN AVISO PARA UN PROYECTO TURÍSTICO.

"Cuando falten insumos, transporte, no paguen a docentes, doctores, cuando no haya test, recordá que El Gobierno de la Provincia de Tucumán y algunos legisladores estaban más preocupados y ocupados en quitarme mi casa.

Al mediodía del martes 30 de septiembre de 2020, un contacto de whatsapp desde el exterior, me reenvía un texto en el que cuentan que mi casa va a ser expropiada en 2 días. Así comienzan mis averiguaciones para dar luz a esta situación. Efectivamente el Gobierno de la Provincia de Tucumán presentó un proyecto de ley en la Legislatura de Tucumán para tratar la expropiación de mi casa y hacer un “Museo del Vino”, algo promovido por negociantes vitivinícolas y funcionarios que en los últimos años han estado comprando tierras en la zona (Colalao del Valle, RN N° 40, Tucumán).

Trata de un proyecto que busca el gasto del Estado para el beneficio personal de unos pocos, un proyecto sin argumentación ni un serio y real criterio histórico, arquitectónico y cultural, como si los tienen nuestros propios proyectos familiares/privados que nunca acompañaron y doy a conocer el motivo de esto, y es que por solo estar en mi propia casa, defenderla y defender mi derecho de propiedad privada, en estos años hemos sufrido mi familia y yo todo tipo de aprietes, hostigamientos, amenazas, robos, desvalijamiento total de la propiedad a plena luz del día y a la vista de todo el pueblo, incendios intencionales, rotura de todas las puertas y accesos, y por la cual hemos presentado gran cantidad de denuncias policiales, de todas ellas ninguna resuelta lo cual solo nos hizo permanecer siempre cuesta arriba.

Lo grave en todo esto es que los actores responsables y partícipes de estos delitos junto el estado omisor de los mismos, son los impulsores y partícipes activos de esta apropiación ilegítima.

Hemos lidiado con un juicio sucesorio que la Justicia tucumana no ha podido resolver literalmente en 60 años, con “pérdida” y robo de expedientes y con el constante clima de presión e incertidumbre que eso genera.

Ni el Estado, ni la justicia ha podido resolver una sola arista judicial, policial ni de seguridad por las cuales entre otras cosas nos vimos afectados económicamente y en salud física y psicológica, pero la velocidad cambia cuando pueden resolver en dos días como quitar el esfuerzo de cuatro generaciones aduciendo que uno no puede con los problemas y pretendiendo que se sobreviva en soledad, con sobreesfuerzos a cada día mientras este Estado te abandona, con la enorme injusticia repetida decenas de veces y la promoción del delito de la que es partícipe.

También vale informar que en esta misma finca mi familia ya fue expropiada para formar la actual Escuela N° 32, el Hospital, La Comuna y la Jefatura de Policía y la Hostería durante el período de Bussi con Chico Zossi como delegado comunal. Ahora la historia se repite sin límites con mi casa en un “vamos por todo”.

Soy estudiante al igual que mi hermana, mi mamá docente jubilada en la escuela que está a la par de nuestra casa, nos tocó una vida sobria, mi papá murió aun defendiendo lo que legítimamente y por derecho le correspondía, donde trabajó y dio trabajo toda su vida, donde se jubilaron personas, y donde vivió toda su vida mi abuela y hasta mi bisabuelo. Es un derecho legítimo que nos dejó.

Actualmente el oficialismo con mayoría y voto automático en la Legislatura presenta a través del ministerio de producción este proyecto de ley firmado por el Min. De Producción Juan Luis Fernández quien nos compró anteriormente tierras en la cercanía y el Gob. Juan Manzur, y lo hacen no solo de forma inconsulta, si no oculta, express, sin notificar y claras intenciones de negocios personales privados de un grupo reducido de personas, todo en un contexto de completa crisis en país y provincia.

¿Estas son las prioridades de este gobierno en la actualidad?

La propiedad privada es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privada de ella.(Art.17 Constitución Nacional). Este es uno de los derechos fundamentales de un ser humano

Quiero denunciar que éste proyecto es un ataque artero, ilegal, anticonstitucional, ya que los mismos, se valieron de las restricciones establecidas por la pandemia, artero por pretender tratar con urgencia una expropiación express, mientras en Tucumán crecen los números de contagios (17.339) y (228) fallecidos al día de hoy. Ilegal porque el proyecto en sí, adolece del concepto fundamental de “UTILIDAD PÚBLICA” porque el pretendido museo del vino, no tiene una finalidad social, no representa un beneficio general, sino particular, y al no existir correspondencia con los hechos, el concepto de utilidad pública , descubre motivos de interés privado.

La existencia de la razón de “UTILIDAD PUBLICA, CONSTITUYE LA GARANTIA LEGAL PARA RESGUARDAR LA INVIOLABILIDAD DE LA PROPIEDAD PRIVADA. Como propietarios jamás recibimos formalmente comunicación alguna desde el gobierno ni terceros sobre este proyecto de “apropiación”, solo supimos de esta maniobra hoy, 48hs antes de que se trate en la legislatura provincial.

Es demasiado doloroso y una traición que desde el mismo gobierno pretendan quedarse con la casa de una familia, incomprensible que desde el mismo estado que pregona el cuidado a sus habitantes, pretendan apropiarse de una vivienda con fines particulares, haciendo erogaciones innecesarias para beneficios de un grupo de amigos del poder, UTILIZANDO FONDOS PÚBLICOS. Esta es una maniobra turbia, ilegal e innecesaria, elaborada con saña y mentiras disfrazadas de “legal” en un contexto de carencias y restricciones de las libertades individuales, una provincia con altos índices de inseguridad, con sus hospitales sin insumos elementales en este escenario de pandemia, sin embargo, los intereses particulares se imponen sobre los beneficios colectivos, por eso hablo de un proyecto de “apropiación”.

Estoy denunciando, a todos aquellos que pergeñan en esta provincia este tipo de acciones cargadas de intereses espurios, maliciosos por parte de un minúsculo grupo de individuos que entre gallos y medianoche, pretenden aprobar un proyecto para quitar a una familia SU CASA.

Solo se trata de encubrir un interés privado a través de una herramienta creada por la última dictadura militar como son algunas leyes de expropiación (421499) que ya deberían haber sido derogadas. Hago responsable al gobierno provincial, y a quienes dicen representar la voz del pueblo.

Hago responsable de este atropello sobre la propiedad privada, a quienes solicitan la “APROPIACION” desde el gobierno provincial y también a cada uno de los que dicen representar la voz del pueblo. Desde luego que, si este aberrante acto se llevara a cumplir su cometido, también se iniciarán las acciones legales en los estrados judiciales contra los oportunistas del vino, que a pesar de la connivencia existente entre los diferentes poderes algún juez honesto sabrá poner las cosas en su lugar, ya que algunos devenidos bodegueros, solo tratan de dañar a una familia, más que conseguir el bienestar colectivo y solo buscan acumular riquezas utilizando el poder político despegándose de la verdad y a la justicia, y totalmente alejados de la ética y la honestidad".

Oscar Cano Salvatierra