A 30 años de la Ley de Sida presentaron proyecto para concientizar

Durante la última Sesión de la Cámara de Diputados, la legisladora Adriana Díaz, recordó que el 16 de agosto pasado se cumplieron 30 años de la sanción de la Ley Nacional de Sida y presentó un proyecto de Ley que busca instaurar al 12 de agosto, como Día de la Visibilidad de los Derechos de las Personas VIH+. “Hoy, las personas viviendo con VIH y de la diversidad siguen siendo discriminadas y es necesario nuevas normas que incorporen el marco de Derechos Humanos”, dijo.

“La Ley de Sida, se creó en su momento como respuesta a la lucha de personas como Roberto Jáuregui, quien nació un 12 de agosto y el médico infectólogo Pedro Cahn todo un grupo de personas organizadas que en aquel momento no podían acceder a medicamentos y buscaban que se los deje de discriminar y criminalizar. La ley fue ejemplar en aquel momento. No obstante, no en los últimos años hay nuevos proyectos propuestos desde el activismo para una ley acorde a los tiempos actuales que esperan que les sirva también para avanzar hacia el consenso legislativo que necesitará una nueva ley de VIH, hepatitis, tuberculosis e ETS y que de una vez por todas incorpore un enfoque de derechos humanos a esta norma”, señaló.

“Pienso en estos 30 años de la ley algo aprendimos. Sabemos que VIH no es lo mismo que SIDA, ni que éste se contagia por compartir el mate y de la importancia del uso del preservativo. Su proceso fue duro y empezó con la más cruel discriminación. Sin embrago, este aprendizaje parece que no fue asimilado por todos. Hoy, las personas las personas viviendo con VIH y de la diversidad siguen siendo excluidas, vulneradas incluso hace muy poco se llegó a comparar este virus con el COVID-19. Algo incomprensible que nos habla de la necesidad de seguir militando, informando estas normas creadoras de derechos humanos básicos”, explicó.

“Jáuregui falleció de Sida en 1994. Como un modo más de recordarlo y dar respuesta a su lucha, la Fundación Huésped creó el Hospital de Día Roberto Jáuregui en el Hospital General de Agudos de Ciudad de Buenos Aires. “Dar la cara no es fácil en una sociedad que discrimina, que censura y que aparta…” nos decía este militante. Espero que este nuevo proyecto presentado y mi homenaje a 30 años de la ley, ayude a seguir reconociendo los derechos de todas y todos”, concluyó.