Palladino pidió responsabilidad a los gremios

La Ministra de Salud se mostró preocupada por las medidas de distintos referentes gremiales, las cuales ponen en riesgo el esfuerzo del Gobierno y de toda la población para evitar la propagación del virus Covid-19 y enfatizó que sus reclamos no deben poner en riesgo la salud de la población.

La ministra de Salud, Claudia Palladino, se mostró preocupada por la situación epidemiológica de las provincias vecinas y del país. Ante esta situación hizo hincapié en las modalidades de reclamo que vienen llevando adelante distintos referentes gremiales poniendo en riesgo el esfuerzo del Gobierno y la comunidad en su conjunto, para evitar que la pandemia del COVID-19 afecte la situación sanitaria de la provincia.

Sin desconocer el derecho a los reclamos gremiales, la titular de la cartera de sanitaria afirmó que la realidad no sólo de Catamarca sino del país y del mundo en general exige una mayor responsabilidad en la manera de manifestarse.

“Venimos trabajando fuertemente, sin horarios, para que Catamarca pueda seguir controlada y que el coronavirus no avance como sucedió en provincias vecinas. Quienes están al frente de una entidad sindical deben ser responsables al momento de iniciar un reclamo para evitar poner en riesgo a sus propios defendidos y a toda la población”, afirmó.

Pero también, Palladino sostuvo que realizar una marcha donde no se toman en cuenta los protocolos, “que día a día venimos pidiendo cumplir a la sociedad en su conjunto como el distanciamiento y el uso correcto del barbijo es no cuidarse y no cuidar al otro, exponiendo a trabajadores esenciales que son la primera línea de acción.”

Por último, la ministra de Salud Claudia Palladino pidió responsabilidad por sobre todas las cosas a los que conducen los gremios de la provincia en un momento donde el virus está avanzando de manera acelerada en todo el país, en especial en provincias vecinas. “Es momento de actuar con compromiso genuino en un país que está tratando de sostener la economía y la salud. En ese marco Catamarca no está exceptuada”, subrayó.

Señalan la incoherencia de solicitar aumentos cuando por la pandemia cierran empresas y argentinos quedan sin empleo

En ese mismo orden, el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Jorge Moreno, aseguró que los sindicatos “viven en una realidad virtual sin entender la realidad económica y social que se vive en la pandemia”. Sobre el pedido sindical, Moreno descartó la posibilidad de un aumento salarial hasta que se encuentre una vacuna o tratamiento clínico para el coronavirus.

“Los sindicatos viven en una realidad virtual incoherente. Ellos piden aumentos salariales cuando hay personas que han quedado sin trabajo y las empresas cierran por la pandemia. Pero además engañan a sus propios afiliados e inclusive a los que ellos no representan con promesas que ellos mismos saben que son de imposible cumplimiento”, aseguró Moreno.

El ministro, además, fustigó las marchas en el marco de la pandemia. ”Una movilización de gente en la que no se respetan los protocolos sanitarios es un golpe duro a los esfuerzos de los mismos trabajadores que representan y que están todavía en puestos camineros, hospitales y oficinas tratando de contener la pandemia de COVID19”, aseguró Moreno.

No obstante, el funcionario de la cartera política del Gobierno provincial enfatizó que la gestión gubernamental “siempre está abierta para generar todos los espacios de conversación necesarios para mejorar la situación de los trabajadores”.

El ministro de Gobierno destacó también que la situación sanitaria está controlada aunque “esto no es razón para bajar los brazos”.

“Ya hemos visto lo que sucedió en otras provincias cuando se relajaron las medidas de prevención de la gente y los controles. Esto no debe pasarnos a nosotros, que hemos logrado contener los brotes de contagios”, subrayó el ministro de Gobierno.

En la misma línea, el funcionario aseguró que todos los esfuerzos económicos del Gobierno provincial “están enfocados en reforzar el sistema de salud con el coronavirus como contexto primordial, reactivar la obra pública para volver a dinamizar la economía y satisfacer demandas de los catamarqueños, y también en proteger a los sectores de la economía que fueron duramente golpeados por esta crisis sanitaria, como el sector productivo”.