Inscriben en el Registro para el uso de agroquímicos

La Dirección de Agricultura, informa a las diferentes instituciones, públicas y privadas que se encuentra abierta la inscripción al Registro Provincial correspondiente a la Ley Nº 4395 - Uso de los Productos Agroquímicos y Decreto Reglamentario Nº 3175 para el periodo 2020-2021. El trámite debe ser cumplido por los asesores fitosanitarios, expendedores, distribuidores y aplicadores de agroquímicos como también las instituciones públicas (que cuenten con alguna de las tres categorías), las cuales en este caso no tendrá costo.

La solicitud propuesta, debido a las circunstancias conocidas causadas por la pandemia del COVID 19, será a través de formularios on-line adhiriendo a las medidas propuestas por el COE Catamarca. La misma tendrá como fecha límite para aplicadores el 18 de junio de 2020. En el caso de asesores fitosanitarios y expendedores/distribuidores, ese plazo se extenderá a lo largo del año, acorde a los registros de comienzo de actividad.

Es menester de dicha dirección controlar el uso adecuado y racional de agroquímicos, hacer cumplir la ley y su reglamentación, para evitar problemas derivados del uso inadecuado de los mismos. Se deberá cumplir con la solicitud de inscripción donde se registrarán todos los datos exigidos por ley y su reglamentación.

Toda persona Física o jurídica, pública o privada sujeta al artículo 2° de la Ley N° 4395 que NO quede debidamente registrada y habilitada, no podrá actuar en el marco de dicha ley, caso contrario se tomarán las actuaciones legales y se someterán a las sanciones proclamadas en el art.38 del decreto Reglamentario N°3175 donde actuará la Dirección Provincial de Agricultura y los entes encargados a tal fin. En el caso de no contar con el soporte adecuado para completar el formulario online, se facilitará el formulario de inscripción vía e-mail a través de [email protected]