¡Santa María vivió un fin de semana espectacular!

Así se disfrutó el Primer Festival del Asado a la Estaca y Vinos de Altura, una jornada única con un gran público que acompañó durante toda la tarde

La Municipalidad de Santa María estuvo presente, apoyando y acompañando a nuestros emprendedores santamarianos

Desde el municipio agradecen a todos los que fueron parte de esta fiesta de sabores, música y tradición.