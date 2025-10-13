¡Santa María vivió un fin de semana espectacular!

Sociedad13 de octubre de 2025RedaccionRedaccion
FB_IMG_1760410479823

Así se disfrutó el Primer Festival del Asado a la Estaca y Vinos de Altura, una jornada única con un gran público que acompañó durante toda la tarde 

La Municipalidad de Santa María estuvo presente, apoyando y acompañando a nuestros emprendedores santamarianos 

Desde el municipio agradecen  a todos los que fueron parte de esta fiesta de sabores, música y tradición.

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias