¡Santa María vivió un fin de semana espectacular!
RedaccionSociedad13 de octubre de 2025
Así se disfrutó el Primer Festival del Asado a la Estaca y Vinos de Altura, una jornada única con un gran público que acompañó durante toda la tarde
La Municipalidad de Santa María estuvo presente, apoyando y acompañando a nuestros emprendedores santamarianos
Desde el municipio agradecen a todos los que fueron parte de esta fiesta de sabores, música y tradición.
CATA no es un museo tradicional, es un centro cultural dinámico que propone un recorrido inmersivo por la identidad de Catamarca a través de sus principales manifestaciones culturales, productivas y turísticas.