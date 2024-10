Como cada año, la Feria del Libro recibe una notable participación de público, atrayendo a ávidos lectores y curiosos que llegaron por primera vez. La oferta de una amplia variedad de stands de editoriales y librerías, sumado a talleres, charlas, y actividades para grandes y chicos hizo que familias enteras se volcaran al predio este viernes para vivir una tarde entre libros.

Sergio, abogado y músico, comentó: “Todos los años vengo a hacer un recorrido a ver qué encontramos de libros interesantes, y por ahí algunas cuestiones específicas a mis actividades, en este caso acabo de encontrar un libro que estaba buscando, respecto a la ley de salud y su aplicación”. Asimismo destacó la importancia de estos encuentros, afirmando que “me parece bien estos espacios como la feria del libro, los catamarqueños tenemos que apoyar estos eventos, venir y participar”.

Luis, un habitual visitante, se acercó buscando la obra "La economía" del escritor catamarqueño Luis Eugenio Di Marco y resaltó la necesidad de que la feria crezca cada año y que se le dedique espacios que fomenten en los adolescentes el hábito de la lectura.

Por su parte, Yamila se mostró sorprendida por la organización del evento: “Es la primera vez que participo y quedé impresionada, está muy lindo, muy organizado”, y resaltó el diseño atractivo que permite a los visitantes disfrutar de todas las propuestas tanto en libros como en talleres.

Gabriela y Ariel, quienes asistieron en familia y a pedido de una de sus hijas que cumplía años, comentaron: “Vinimos a conocer y ver qué propuestas tenían para que nuestros hijos vean”. Gabriela, una ávida lectora, expresó su interés en las obras de García Márquez e Isabel Allende, pero no descartó llevarse a casa un libro de algún autor local.

Mercedes visitó la feria con su hija Luana y su sobrino Axel, contó que compraron un libro para Luana, “Destroza este diario” de Gary Smith, “es medio terapéutico, que es para su edad, que ella tiene nueve añitos hasta mi edad, asi que vamos a leerlo las dos”. Además compartió una emotiva anécdota entre su hija y su abuelo durante la pandemia, “ella empezó a leer y a mandar mensajes de voz a su abuelo, y él esperaba sus mensajes todos los días, en los que le iba relatando cada día un capítulo nuevo de algún libro, ese vínculo de encuentro que se creó a partir de los libros”.

Finalmente, Florencia, comentó con entusiasmo: “Vine a la Feria del Libro porque me parece una propuesta muy linda para la gente, para fomentar la lectura, más que nada. Me gusta mucho leer, más que nada novelas, la última que me enganchó muchísimo fue “Los Siete Maridos de Evelin Hugo” de Taylor Jenkins Reid, y estaba buscando algo más o menos de ese estilo, pero también me llama la atención conocer un autor nuevo quizás”.

Con un ambiente que combina la música, la literatura y con livings que invitan a sentarse a disfrutar de un libro, la 16º Feria del Libro continúa abierta hasta el domingo 13 de octubre, de 15 a 22 horas en el Predio Ferial Catamarca