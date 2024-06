OPERATIVO “SKIMMING”: PSA DESARTICULÓ UNA BANDA INTERNACIONAL ESPECIALIZADA EN CLONAR TARJETAS

La Policía de Seguridad Aeroportuaria, dependiente del Ministerio de Seguridad, desarticuló una organización criminal dedicada a la defraudación mediante la falsificación de documentos y la clonación de tarjetas de crédito y débito. En el operativo, los efectivos de la fuerza detuvieron a 10 personas y secuestraron cocaína, armas de fuego, autos de alta gama y una suma de dinero millonaria, luego de 13 allanamientos simultáneos en el AMBA y en la ciudad balnearia de Mar del Plata.

En 2017 comenzó la investigación tras una denuncia del personal del Banco de la Nación Argentina quienes detectaron un elemento extraño en uno de los cajeros automáticos ubicados en el sector del hall público de la Terminal A del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, de Ezeiza. Era un dispositivo electrónico de grabación adosado al teclado y un lector en la ranura de ingreso de las tarjetas bancarias.

Profundizando las pesquisas -con vigilancias fijas y móviles, análisis de 100 líneas telefónicas intervenidas que demandaron más de 75.000 horas hombre, entre otras tareas-, los investigadores de la PSA establecieron la existencia de una asociación delictiva dedicada al “skimming”. Se trata del robo de información de tarjetas de crédito y débito en el momento de la transacción en un cajero automático, con la finalidad de reproducirlas o “clonarlas” para su posterior uso fraudulento.

Asimismo, los oficiales determinaron que la organización criminal tenía una estructura piramidal e identificaron los domicilios de todos los integrantes de la banda, ciudadanos de nacionalidades argentina, uruguaya, brasilera, peruana, venezolana, chilena y búlgara.

De esta manera, la Policía de Seguridad Aeroportuaria concretó el pasado lunes los 13 allanamientos: ocho fueron en viviendas de la Ciudad de Buenos Aires y los restantes en las localidades de Ciudadela, Tigre, Exaltación de la Cruz, San Vicente y Mar del Plata, provincia de Buenos Aires (PBA).

Como resultado del operativo, los oficiales detuvieron a ocho varones y dos mujeres quienes quedaron incomunicados, a disposición de la Justicia Federal y secuestraron 1.832 gramos de clorhidrato de cocaína; cinco armas de fuego; 540 municiones de diferentes calibres; 14 vehículos -la mayoría de alta gama-; 1.872.100 de pesos, 186.942 dólares, 10.910 pesos uruguayos y 2.502 reales -entre otras divisas-. Además secuestraron 24 notebooks, 12 tablets, 59 celulares, dos PC all in one, 41 dispositivos de almacenamiento, una cámara de video, cinco CPU, cinco relojes de lujo, seis billeteras frías, dos máquinas de contar billetes, dos balanzas, dos prensas, dos posnet. También una máquina termoselladora, cuatro máquinas plastificadoras, una prensa neumática, dos inhibidores de señal, una máquina envasadora al vacío, 258 tarjetas bancarias, 396 tarjetas en blanco con banda magnética, 210 licencias, 85 tarjetas tipo DNI, nueve lectoras de tarjetas, una impresora 3D, ocho impresoras, 24 sellos, tarjetas varias y documentación de interés para la causa.

Intervino el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 02 de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Hernán Villena.