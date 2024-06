Vende sandwiches en una plaza de noche y sufrió un intento de robo

"Doña Tina" es una mujer que desde hace años que vende sandwiches y hamburguesas en la Plazoleta Los Sauces, las 4 estaciones del año, por la noche.

Pero lamentablemente sus hijos informaron que tuvo que pasar un mal momento en la noche del sábado cuando un masculino (con barbijo) en aparente estado bajo efectos de alguna sustancia, la amenazó con robarle sus pertenencias y le exigió que le diera 2 sandwiches. Ella se resistió pasando un mal momentos.

Ante esta situación, familiares decidieron que por ahora no vuelva a trabajar en la calle hasta garantizar la seguridad. Así lo hicieron saber: "Mi queridísima MADRE DOÑA TINA pasa a comentarle a todos sus FIELES CLIENTES y NO CLIENTES que va a estar vendiendo sus RIQUISIMOS SÁNDWICHES DE MILANESAS y HAMBURGUESAS en su domicilio que se encuentra ubicado en LOTEO LA PEÑA para más precisión sería:

1ra entrada del BARRIO 4 de ENERO en la esquina que se encuentra el Moto Bar “OFF ROAD” doblar a la mano derecha, 5ta casa con rejas negras antes de subir a la sisterna de agua familia Suarez pueden pasar a buscar su pedido por esta dirección ya que no cuenta con delivery.

LLAMAR AL CELULAR: 3838 473499 ella solamente sabe recibir llamadas de celular común (no WhatsApp, ni mensajes)

Todo casero, hecho con mucho amor, espero que puedan colaborar y los que no lo probaron, los invitamos a probar los riquísimos sándwiches de DOÑA TINA.

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS