Fátima busca sus raíces

Esto expresa en sus redes sociales:

"Me llamé hace 38 años atrás Maria Eugenia Macias, naci un 2 de junio de 1985. Mí mamá biológica no pudo hacerse cargo de mi, ella vino a Tucumán a Darme a luz y me dió en adopción.

Tuve una mamá maravillosa, no tuve papá la vida no me dió esa posibilidad, cada día del padre era un dolor inmenso al ver que mis compañeras preparaban sus regalitos en el colegio para regalar.

Me quedé sola a los 16 años, mí mamá adoptiva falleció, Cuando digo sola es sin ningún adulto, me fui a vivir con mis padrinos, no fue un buen tiempo. Vagaba ... Hasta que la mamá de mi mejor amiga obtuvo mi guarda legal, mi vida cambio de repente tenía mama, hermanas y un padre al gin pude decir papá... Una palabra tan simple pero tan especial.

Fue dura mi niñez,pero cada obstáculo que atravesé me sirvió para ser la persona que soy hoy una gran mujer ,madre esposa, una verdadera resiliente de la vida que desde el momento que abrí mis ojos la lucho. Y hoy a dias de cumplir un año mas de vida, me arriesgo a una nueva lucha a buscar mi identidad que por derecho me pertenece.

Mande mensaje a varios medios, a grupos de info online y nadie me quiso ayudar. No sé qué se esconde detrás de un nombre, pero yo solo quiero mi verdad, mi identidad. Solo quisiera un nombre el nombre de mi padre, mi verdadero apellido, no quiero causar ningún cambio en la vida de nadie solo quiero mi derecho. Gracias"