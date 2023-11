ECONOMÍA RATIFICÓ QUE "DÍAS DE ENSUEÑO" ESTÁ CONFIRMADO AL MENOS HASTA FIN DE AÑO

La secretaria de Relaciones Fiscales del Ministerio de Economía ratificó ayer que la continuidad del programa de beneficios Días de Ensueño está asegurada hasta el mes de diciembre. “Queremos llevar tranquilidad a los consumidores beneficiarios de este programa ya que tenemos las previsiones necesarias para que el programa se mantenga hasta fin de año”, indicó la funcionaria en declaraciones radiales.

El Programa que impulsa el Gobierno provincial a través del Ministerio de Economía en articulación con la Unión Comercial y el Banco Nación es una herramienta aliada de la economía familiar en tiempos de crisis.

Jerez además confirmó que el próximo sábado 18 se llevará a cabo la jornada “One Shot” del programa Días para vos! (que también sostiene el Ministerio, esta vez con la Tarjeta Centrocard) y que entre el 23 y el 25 de noviembre será el One Shot de Días de Ensueño. En el primer caso se trata de compras en Supermercados + Alimentos con tope de reintegro de $ 7.500, mientras que en Días de Ensueño se habilita sólo para el rubro Alimentos con reintegros de hasta $ 15.000.-

“Con estos programas acompañamos la evolución de los precios por eso fuimos haciendo incrementos en los topes. La idea es acompañar la realidad que viven los hogares catamarqueños, así como a comienzos de año salimos con el One Shot Escolar”.

Respecto del último One Shot de año, la funcionaria indicó que “estamos viendo de cerrar tanto con Centrocard y los comercios para ver cuáles serían las mejores fechas porque en diciembre están las fiestas de fin de año y solemos adelantarnos para que podamos armar nuestros cronogramas y que sea lo mejor”.