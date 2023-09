Se llevó a cabo la primera Cumbre de Recursos Humanos Mineros en Catamarca

Durante su participación, el vicegobernador catamarqueño hizo hincapié en la necesidad de planificar de forma estratégica los recursos necesarios para proveer a las industrias. En este sentido, expresó: “La pampa argentina agrícola y ganadera no podría existir si no estuvieran todos los minerales que hace posible la minería. Entonces tenemos que plantear a la minería como una política de estado así como debemos tomar el impulso para producir lo que estamos necesitando para su avance, como las maquinarias ya que somos un país que tiene industria metalmecánica y estamos al mismo tiempo sin poder avanzar como haría falta por no contar con suficientes máquinas perforadoras. Lo mismo ocurre con Vaca Muerta. Entonces, necesitamos apuntar a lo que queremos producir y generar políticas que vayan en ese sentido”.

Las actividades del encuentro

Durante el primer día se dictó un Taller de Agilidad a cargo de Ariel Ber, facilitador y trainer de Liqueed. Además, hubo un panel de Líderes de Recursos Humanos en el que participaron José Manuel Aggio, director de RRHH para América Latina de Lithium Americas Corp.; Ricardo Raul Rodríguez, director de RRHH y Sustentabilidad de Eramine Sudamérica; y Marcelo Acosta Molina, gerente de RRHH de Lake Resources.

Durante la primera jornada también se dio el panel de Diversidad/ Sustentabilidad a cargo de Fabiana Gadow, country Manager Argentina de Korn Ferry.

Como parte del segundo día, el conferencista internacional Rafael Bergés brindó una exposición sobre Liderazgo y Transformación. Además, se habló de relaciones laborales, la visión del gobierno, empresas y sindicatos así como de compensaciones en minería y nuevas formas de pago por parte de Martín Jiménez Obarrio, country Leader de Korn Ferry. También Paula Molinari, founder de Whalecom expuso sobre cambios en el mundo del trabajo y su impacto en la gestión de personas.