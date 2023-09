Al respecto Díaz señaló: “Cuando presenté este proyecto de ley fue para abordarlo principalmente desde el paradigma de derechos humanos. Esto significó pensarlo desde la discriminación y las consecuencias que sufren las personas gordas en nuestra sociedad, pero también de lo que significa la violencia simbólica y los estereotipos de belleza”.

En este contexto y como tema actual se refirió a la muerte de la actriz Silvina Luna. “Falleció prematuramente por las lógicas de un sistema patriarcal que hoy lamenta su partida y mañana sigue instalando estereotipos de belleza inalcanzables. Detrás de cada cirugía estética hay mandatos, imposiciones estereotipadas de lo que es bello y lo que no, que debe ser descartado e invisibilizado. Una lógica cruel de las que muchos se benefician y donde hay muchas más Silvina Luna queriendo encajar para poder trabajar”.

“Su muerte debe llevarnos a la reflexión. El castigo para el médico y la mala praxis es lo secundario en este caso. Sin una sociedad que opina insistentemente sobre nuestros cuerpos, no existirían este tipo de prácticas y sus peligros para la salud”, argumentó.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no la mera ausencia de enfermedad. Esto significa que estar sanos, es sentirnos bien y poder disfrutar del acceso a la educación, la vivienda digna, alimentación adecuada, asistencia en el cuidado de la salud, es decir que no implica no estar enfermos. Sino cómo una persona se siente en armonía con su cuerpo independientemente de su salud.