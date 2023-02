Tres Silencios en Santa María

Lo que se propone Juan Pablo Arbonoz es, "compartir con vos una experiencia personal y comunitaria que la vida me ha regalado en relación a la presencia plena y al silencio".



Lo que se propone Juan Pablo Albornoz es, "compartir con vos una experiencia personal y comunitaria que la vida me ha regalado en relación a la presencia plena y al silencio".

"Todo comenzó en el año 2014 cuando organizamos un encuentro de Mindfulness en Tucumán junto con la Sociedad de Mindfulness y Salud Argentina.

En esa oportunidad vino el maestro y amigo Lic. Javier Cándarle a compartir sus palabras y sus silencios. Luego de ese programa vino varias veces más. Allí comenzó mi práctica de meditación formal e informal con la corriente liderada por el Dr. Jon Kabat Zin de la Universidad de Massachusetts. (EEUU)

Luego me capacité con la Asociación Médica Argentina en el Curso Superior de Mindfulness.

Con gran impulso organicé en Tucumán varios encuentros para diferentes sectores (personales, empresariales, educativos, comunitarios etc) mientras realizaba muy disciplinadamente mis prácticas diarias.

Al poco tiempo tuve la sensación de que faltaba algo de conexión más social o comunitaria en las prácticas meditativas.

Así llegó a mi vida la "Teoría U" de Otto Scharmer (MIT) gracias a un "Poder y el Amor" de Adam Kahane. Esa lectura me llevó a profundizar las prácticas meditativas sociales que tienen como intención transformar lo grupal, lo comunitario y lo social.

Ha sido el maestro y amigo p. Gene Toland (MM), pionero en Latinoamérica en estos temas, con quien tuve largas conversaciones y prácticas. El me presentó a la maestra shambala Arawana Hayashi con quien compartí un retiro en Quintana Roo.



Gracias a ese encuentro, con un grupo maravilloso de practicantes, organizamos en el 2017 desde el Centro Maryknoll el primer encuentro Latinoamericano de "Social Presencing Theatre” (práctica de meditación, innovación y movimiento corporal) en Cochabamba (Bolivia). De allí salieron muchos practicantes del "presencing" y decenas de proyectos maravillosos que continúan transformando vidas y organizaciones en todo Latinoamérica.

Seguí buscando, luego de lo individual y social faltaba algo más. Algo que ponga la intención, podemos decir, explícitamente en lo Trascendente .

Muchos años antes me habían llamado mucho la atención los escritos y las experiencias contemplativas. Nada es coincidencia un gran amigo Juancho Ken Moody me esperaba en mi oficina con un instructivo del método de contemplación de Thomas Keating. Allí empezó el camino contemplativo.

Recorrí animado los escritos y enseñanzas de silencio y místicas de muy diverso origen.

Con la Dra en Teología, María José Caram y una comunidad maravillosa co creamos un espacio/tiempo para una práctica contemplativa diaria que hoy lleva más de 1.000 días seguidos y que cuenta con un grupo en Argentina y en el Perú.

El Encuentro:

Mindfulnes

Presencing

Contemplación.

Tres Silencios es una oportunidad para compartir con vos este camino. Lo que practicaremos principalmente es el silencio y también tendremos algunos momentos de intercambio teórico/práctico.

No necesitas experiencia en prácticas meditativas.

En este encuentro hay algo que nos une:

“Somos buscadores/as y encontradores/as”

Yo no seré el "gurú" que te dirá por dónde caminar. Seré el que facilite el espacio y te contaré por dónde he caminado con ejemplos claros, prácticas concretas y material teórico que seguro te será de mucha utilidad si el silencio es lo que te convoca.

En cuatro horas pasaremos por tres prácticas de silencio que son diferentes en su intención y en su método. No podremos abarcarlas totalmente porque son infinitas como el silencio, pero te llevarás prácticas muy concretas y fáciles de replicar si estás interesado/a en profundizar más tu conexión con la presencia plena.

Además te llevarás prácticas grabadas de cada uno de los silencios para que luego del encuentro puedas llevar a cabo tus meditaciones.

En encuentro será el Sábado 18 de Febrero del 2023 de 9 a 13 hs en CPFTA "Aurora de un Mundo Nuevo" ·

Centro de Formación Artística para las Industrias Culturales (FAPIC)

Belgrano 951, Santa María, Catamarca Province, Argentina

LOS MATERIALES:

Por favor trae una manta, un almohadón y una botella con agua.

EL LUGAR Y UN RICO CAFÉ:

El encuentro se realizará en CENTRO AURORA e incluye al final un rico café.

"Aurora de un Mundo Nuevo" es un centro de Formación Artística para las Industrias Culturales que trabaja las áreas Textil · Diseño de Indumentaria y Accesorios · Diseño Gráfico · Metalistería ·Cerámica · Promoción y Gestión Cultural y que hoy me abra sus puertas para este maravilloso encuentro.



LA PRE INSCRIPCIÓN:

Realiza la pre inscripción en este link: https://forms.gle/sTRmGbnzmMgDKSN98

Te esperamos