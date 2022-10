Recta final de los Juegos Culturales Evita

Los Juego Culturales Evita se acercan a su etapa final. Desde el martes y hasta el viernes, miles de jóvenes de todo el país, forman parte del evento no competitivo que busca promover la participación y fomentar las identidades locales para fortalecer la inclusión social por medio de las expresiones culturales.

Durante las primeras jornadas, la delegación catamarqueña conformada por 30 adolescentes, participó de presentaciones, capacitaciones, talleres y charlas distribuidas en las distintas sedes dispuestas para la ocasión, en la ciudad de Mar del Plata.

Los talleres están organizados por disciplinas individuales (canto solista, FreeStyle, fotografía, pintura, dibujo, cuento, poesía, videominuto, danza libre, teatro unipersonal, e historieta), y colectivas (danza en pareja, conjunto musical y teatro).

También se destaca el espacio de muestras abiertas a la comunidad donde se presentan las obras finalistas de cada disciplina, en el Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280), en el escenario sobre la Plazoleta Almirante Brown (Bv. Marítimo Patricio Peralta Ramos 2550), y proyección de videominutos en el Museo Mar (Av. Félix U. Camet y López de Gomara).

Actividades jueves 27

El último día de actividades iniciará a las 9, en la sala Natchman estarán los chicos del Freestyle para sus dos categorías de Sub 15 y Sub 18 integrados por Samuel Santiago Solohaga y Ángel Gabriel Caliva de Pomán, y en el Foyer Café Alfaro se presentarán Lourdes Escalante y Pablo Sánchez de Santa María, en Danza en Pareja Sub 18.

En tanto que en las distintas salas del Espacio Cultural Unzue participarán de actividades los finalistas de la disciplina Fotografía, en las distintas categorías (Sub 15, Sub 18 y PCD): María José Perea de Tinogasta su obra “Fiel compañero”, Ángel Nazareno Ledesma (Capayán) con su trabajo “Emociones” y Tomás Acosta de Ambato. Además, en el Salón del Mar estará en la especialidad Canto Solista Sub 15 Bautista León Gerván de Santa María y en el Salón Terraza actuará Pía Salomé Pedraza de SFVC en Canto Solista Sub 18.

Para culminar, en el centro cultural La Casa de Enfrente, se presentará Matías Agustín Nieva de Pomán, con Danza Individual Categoría Única, y en el auditorio del Museo Mar, María Victoria Carrizo Arjona de Pomán con el unipersonal, “Somos diversos”.

Por la tarde, a partir de las 14, los finalistas de la disciplina Teatro Grupal, Bautista Javier Cáceres, Simón Barrionuevo y Lautaro Ramos Laguna de Santa María, tendrán sus actividades en la sala Payró; en tanto que Pía Salomé Pedraza, de SFVC, en Canto Solista Sub 18, junto a Ángel Gabriel Caliva de Pomán en Freestyle Sub 18 estarán en el Sala Natchamn del Teatro Auditorium. En el Foyer Café Alfaro se presentarán Lourdes Escalante y Pablo Sánchez de Santa María, en Danza en Pareja Sub 18; mientras que en las categorías Pintura y Dibujo Sub 15 y Sub 18 (Mara Jazmín Morales de Pomán y Kiara Candela Salado de Valle Viejo), Cuento y Poesía Sub 15 y Sub 18 (Alma Eluné Saquilán Fernández de Pomán, Antonella Gallo de Pomán, Giuliana Pierangeli de San Fernando del Valle de Catamarca y Anahí Soledad Medina de Valle Viejo), Historieta y Videominuto con Alejo Nahuel Reinoso Toledo de Pomán con la obra “Acunando mi terruño” y Jorge Manuel Zuñega de Santa María con la obra “Y ¿ahora qué?”.

Para este jueves las muestras programadas son las de Fotografía Sub 15, Sub 18 y PCD; Pintura y Dibujo Sub 15 y Sub 18; Cuento y Poesía Sub 15 y Sub 18, en el Foyer del Café Alfaro del Teatro Auditórium. En tanto que en el escenario de la Plazoleta Almirante Brown será la muestra de freestyle Sub 15 y Sub 18, a partir de las 14 horas, agregándose de manera reprogramada por cuestiones climáticas para la Sala Piazzola de 18 a 21 horas la presentación de Pía Salomé Pedraza de SFVC.

El viernes 28 será el gran cierre de este encuentro con el Festival de la Juventud, a cargo de Milo Moya, Shitstem y Los Eternos, en la Plaza Almirante Brown de la ciudad costera.

Los Juegos Evita son una política pública de libre acceso y participación diversa y plural, que apunta a fomentar la actividad artística y creativa entre adolescentes y jóvenes.