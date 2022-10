Juegos Culturales Evita: Catamarca comenzó con las actividades

En este sentido, desde nuestra provincia, y coordinados por la secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura Turismo y Deportes, nuestros 30 representantes se sumaron a las actividades que se desarrollaron en Teatro Auditórium, el Espacio Cultural Unzue, el Museo del Mar, la Casa de enfrente, y la Plaza Almirante Brown.

Teatro, música, freestyle, danza, fotografía, canto, videominuto, cuento, poesía, pintura, dibujo y cuento fueron las disciplinas en donde nuestros representantes se lucieron en la primera jornada y con total normalidad.

Agenda del jueves

La actividad de este jueves comenzará desde las 9 de la mañana con los talleres en la Sala Payró del Teatro Grupal con la presencia de Bautista Javier Cáceres, Simón Barrionuevo y Lautaro Ramos Laguna de Santa María, con la obra, “Cambios sustanciales”, en tanto que en la Sala Piazzola se presentaran Josué Alexis Luna, Bautista Diamante Rodríguez, Pablo Alejandro Herrador, Máximo Exequiel Aranda.

En tanto, en la sala Natchman estarán los chicos del Freestyle para sus dos categorías de Sub 15 y Sub 18 integrados por Samuel Santiago Solohaga y Ángel Gabriel Caliva de Pomán, y en el Foyer Café Alfaro se presentarán Lourdes Escalante y Pablo Sánchez de Santa María, en Danza en Pareja Sub 18.

Otro de los lugares donde participan los integrantes de la delegación catamarqueña en estos Juegos Culturales Evita 2022 en el Salón del Parque del Espacio Cultural Unzue, allí estará exponiendo María José Perea de Tinogasta su obra “Fiel compañero”, además en el Salón del Mar estará en la especialidad Canto Solista Sub 15 Bautista León Gerván de Santa María y en el Salón Terraza actuará Pía Salomé Pedraza de SFVC en Canto Solista Sub 18.

En el auditórium del Museo del Mar estará presentándose María Victoria Carrizo Arjona de Pomán con la obra, “Somos diversos” y en la Casa de enfrente, Matías Agustín Nieva de Pomán, con Danza Individual Categoría Única.

Por la tarde la actividad se extenderá desde las 14 a las 17 horas, allí en la Sala Natchman se presentarán en Fotografía PCD Ángel Nazareno Ledesma de Capayán con su trabajo “Emociones”, además habrá Freestyle Sub 15 con la presencia de Samuel Santiago Solohaga de Pomán y de Bautista León Gerván en Canto Sub 15. En tanto que en el Foyer Café Alfaro se presentarán Antonella Gordillo y Lautaro Herrera de La Paz en Danza en Pareja Sub 15.

El Espacio Cultural Unzue tendrá por la tarde actividades en Pintura y Dibujo Sub 15 y Sub 18 con la presencia de Mara Jazmín Morales de Pomán y Kiara Candela Salado de Valle Viejo y su obra “Igualdad”, luego se presentará en Cuento Sub 15, Alma Eluné Saquilán Fernández de Pomán, y en Poesía Sub 15 y Sub 18, Antonella Gallo de Pomán y Giuliana Pierangeli de San Fernando del Valle de Catamarca, además, en Cuento Sub 18 de presentará Anahí Soledad Medina de Valle Viejo y en Videominuto Sub 15 y Sub 18, Alejo Nahuel Reinoso Toledo de Pomán con la obra “Acunando mi terruño” y Jorge Manuel Zuñega de Santa María con la obra “Y ¿ahora qué?”.

La jornada culminará en la Casa de enfrente con la presentación de Maura Aimara Burgos de SFVC con la historieta “Todos nosotros”.

La jornada de este miércoles también tendrá distintas muestras, ellas se desarrollarán en el Foyer Café Alfaro con las fotografías de Tomás Acosta de Ambato, María José Perea de Tinogasta y de Ángel Nazareno Ledesma de Capayán, además habrá una muestra de pinturas y dibujos de Mara Jazmín Morales de Pomán y de Kiara Candela Salado de Valle Viejo, estando previsto también la presentación de Cuentos y Poesías de la mano de Antonella Gallo, Giuliana Pierangeli, Alma Eluné Saquilán y Anahí Soledad Medina.

Se sumarán además las muestras de Teatro Grupal con la presentación de la obra “Cambios Sustanciales” interpretada por Bautista Javier Cáceres, Simón Barrionuevo y Lautaro Ramos Laguna de Santa María y la Danza en pareja a cargo de Lourdes Escalante y Pablo Sánchez de Santa María.

Además, en el Museo del Mar se proyectará el Videominuto de Alejo Nahuel Reinoso Toledo y de Jorge Manuel Zuñega y en la Plaza Almirante Brown se presentará Pía Salomé Pedraza.