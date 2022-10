Furor por Magalí Tajes en la Feria Provincial del Libro

En una charla descontracturada, la escritora, psicóloga e instagramer, Magalí Tajes, se presentó este domingo en la Feria Provincial del Libro donde recorrió sus libros "Arde la vida" y "Caos", respondió preguntas del público y firmó ejemplares a sus seguidores.

Más de un centenar de personas, la gran mayoría jóvenes y adolescentes, se acercaron desde temprano al Predio Ferial Catamarca y coparon las instalaciones del salón Peregrina Zárate, convirtiéndose en la presentación más convocante de esta 14º edición.

Acompañada por la comunicadora Lucía Acosta, Tajes dedicó gran parte de la charla a responder preguntas del público, quienes indagaron sobre su proceso de escritura, la relación de sus relatos con los personajes reales, los vínculos, las rupturas, el dolor, entre otras cuestiones.

"Hay muchas historias detrás de los libros. Los dos libros los escribí para rescatarme a mí, esa fue su función. Claro que me encanta que me lean, tengo en cuenta lo que va a sentir el otro, me importa cómo impacta el texto. Si un texto produce algo curativo en mí tiene potencia para que suceda lo mismo en el otro", aseguró la joven. "Escribo sobre cosas que me molestan, que me dolieron y de esa forma sacó los demonios, los suelto. Mi deseo es que el otro pueda sacar algo de los suyos también", agregó.

Sobre sus inicios en la escritura y sus miedos contó que sus primeros años fueron a escondidas, “en un blog, con seudónimos, ese fue el primer paso. La cosa es lanzarte a hacer lo que te empuja a vos y a veces la aprobación no llega y eso no significa que sea malo. Cuando hacés cosas nuevas siempre se prenden muchas alarmas, ‘esto puede salir mal’, ‘esto puede ser un fracaso’, a veces necesita más tiempo, a veces necesita otras miradas”.

Consultada sobre la vulnerabilidad masculina y el dolor, Tajes pidió que le acercaran un ejemplar de su libro Caos y leyó uno de los relatos titulado “Mi vecino” con el que emocionó a todo el público. “Con el dolor te sale una fuerza de adentro y es hermoso conectar con ese poder y eso es lo que hace que el dolor sea interesante. Pero hay que estar atento a no quedarse en eso, no enamorarse de ese dolor, en el miedo a sentir cosas nuevas”, sostuvo.

“Yo era una persona super rígida, los libros me dieron la posibilidad de que mi vida fuera un quilombo. Tenía un lío en la cabeza pero tener tanto lío después me ordenó. Si no dejás que te pase nada, no va a pasar; si abrís la puerta te pueden pasar cosas increíbles”, e invitó a abrirse a nuevas experiencias.

Magalí Tajes es escritora, psicóloga y creadora de contenido en redes sociales. Se destaca en Instagram, alcanzando el 1.5 millones de seguidores. Desde 2012, brinda shows de stand up y charlas alrededor del país y del mundo hablando de amor propio, psicología, hábitos y creencias. Sus dos libros, Arde la vida (2014) y Caos (2018) son best sellers en Argentina y Uruguay. Ambos textos combinan ficción, autorretratos, poemas, cuentos, reflexiones íntimas y anécdotas. Proponen situaciones vitales y maduran sobre la constitución de subjetividad.