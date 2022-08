El sueño de hogar, hecho realidad

“Nos devolvieron las ganas de vivir, y la esperanza de creer que se puede”, fueran las palabras reiteradas de cada uno de los beneficiarios que esperaron al Intendente, C.P.N Juan Pablo Sanchez, en la visita que realizó, junto al prosecretario de Acción Social, Jorge Cardozo, a cada familia, en la vivienda que ya cuenta con la obra culminada.

Brígida Condori, tiene 70 años, es una de las beneficiarias quien, junto a su familia de 8 integrantes, podrán tener por primera vez su propio hogar. “Con mucho esfuerzo durante años intentamos construir y hace más de 5 años que la obra se encontraba parada y creíamos que nunca íbamos a poder terminarla. Sin su ayuda jamás hubiera sido posible. Gracias por tenernos en cuenta, por acercarse a quien necesita y permitir que mis hijas y nietos, junto ami, tengamos donde vivir”.

La obra culminada de la vivienda cuenta con 3 habitaciones; cocina comedor y baño.

Jesús Condorí, lleva 15 años construyendo su vivienda y no pudo terminarla; es un gran trabajador, reconocido en su labor de zapatero. “Mi hija vive con su abuela, no podíamos vivir juntos porque no teníamos donde y yo no podía terminar mi casa. Estoy muy contento de que por fin tenemos lo que soñamos, un lugar propio para vivir juntos. De otra manera hubiese sido imposible. Gracias intendente por estar siempre” manifestó muy emocionado.

La obra de la vivienda culminada cuenta con 2 habitaciones, cocina comedor y baño.

Lucía Villanueva mamá soltera, 2 hijos. Llevaba 6 años intentando terminar su casa, la obra ya había quedado parada. “Tuve la suerte de que me donara el terreno la persona con quien yo trabajaba, reconocida escribana de nuestro medio. Años después, con dos niños, todo se volvió cuesta arriba, no tenía trabajo ni lugar donde vivir. Mis hermanos me permitieron que viva con ellos y papá me ayudaba con la construcción pero falleció y el sueño se truncó. Sufrí mucho y quiero que sepan que ver mi casa terminada me devuelvo hoy las ganas de vivir. Tenemos nuevamente esperanzas con mis hijos, nos cambiaron la vida, una vida para mi muy difícil y sacrificada, pero hoy me enseñan que debo seguir luchando”

La obra de la vivienda finalizada cuenta con 2 habitaciones, cocina comedor y baño

Analia Ríos Chaile, en El Cerrito, inició su construcción hace 19 años y no pudo terminarla. Ella vivía en una vivienda precaria de adobe, junto a su familia, en el mismo lugar donde estaban construyendo. “Muchos años solicité ayuda por distintos medios, jamás pensé que algo que veía imposible de hacer esté listo, mi hogar. Algo que soñamos siempre, pero con la situación que vivimos se hacía imposible. Gracias por pensar en nosotros y brindarnos hoy nuestro hogar”.

La vivienda culminada cuenta con 2 habitaciones, cocina comedor y baño.

El programa culminación de viviendas lo gestionó el Sr. Intendente ante el ministerio de Vivienda y Urbanización, que conduce Fidel Saenz; y lo ejecutó la dirección de Acción Social del municipio, a cargo, en ese momento, de Diego Rivero.