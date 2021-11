Temor por lagarto visto en la bicisenda

El animal, de grandes dimensiones, fue visto en el sector de la bicisenda, en el acceso norte de Santa María, por lo que se dio conocimiento a la policía, aunque cuando llegaron al lugar, éste se había trasladado, sino poder encontrarlo.

Se solicita a la comunidad, no hacerle daño en caso de verlo, y avisar de inmediato a la comisaría.

Por su parte, la Asociación protectora de animales, Patitas Calchaquíes, publicó en su red social,

“Se dio a conocer que personas se encontraron con estos ejemplares QUE NO SON DE LA ZONA! OBVIAMENTE INTRODUCIDOS POR EL HOMBRE IGNORANTE QUE NO SABE EL DAÑO QUE CAUSA AL INTRODUCIR ESPECIES QUE NO PERTENCEN AUN LUGAR DETERMINADO, ALTERAN TODO EL ECOSISTEMA. NO SON MALOS, NO HACEN DAÑO A LAS PERSONAS, ELLOS HUYEN ANTE UN PELIGRO.

#LesDejamosInformacionSobreEllos

No les hagan daño si los ven, den aviso a la policía, tal vez se pueda volver a trasladarlos a su hábitat.

Características generales

La cabeza es ancha, con los maseteros bien desarrollados, y las patas cortas, pero robustas.

La cola es más larga que el cuerpo.

La dieta es variada y omnívora, incluyendo diversos productos vegetales y pequeños vertebrados y artrópodos.

Es una especie particularmente activa en los meses de primavera y verano, hibernando el resto del año en refugios subterráneos. Pasa la mayor parte del tiempo intentando localizar presas ayudado por su olfato.

Son ovíparos, anidan preferentemente en diciembre, y las crías nacen en febrero. Las nidadas constan de más de 25 huevos de promedio. Alcanzan la madurez sexual al tercer año de vida.

Es un animal tímido y poco agresivo, que huye ante la menor señal de peligro. Si se siente acorralado, abre la boca y emite un silbido intimidatorio.

En general, en zonas abiertas y xerófilas, pastizales de sabanas y claros de los bosques.

Son animales muy desordenados y defecan mucho y con un olor fétido.

En las extremidades pueden observarse manchitas de color blanquecino y hacia ventral un color rojizo casi anaranjado. En la garganta se presentan manchas grandes y alargadas y en la región abdominal barras negras irregulares.

Hábitat

Se refugia en cuevas propias pero también aprovecha vizcacheras abandonadas o refugios de otros mamíferos. Prefiere ambientes con agua (bordes de arroyos) aunque puede habitar ambientes más secos y áridos. Se alimenta de pequeños mamíferos, aves, caracoles, artrópodos, peces y frutos. Es un lagarto ovíparo de hábitos cavícolas. No es agresivo. Está activo en horas de alta temperatura, muy rápido y esquivo”.