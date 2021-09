La Fuerza “Con Vos podemos”, logró el paso a las generales

El Ingeniero Diego Gómez, ahora candidato a Senador por el Departamento Santa María, hizo un balance de los que fueron las elecciones Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

“El balance es muy positivo de “Con Vos Podemos”, en el Distrito llevamos a la comunidad una opción en estas PASO, tenemos la satisfacción de decirle a la comunidad que superamos esta instancia en categoría Senador y Concejales. Si bien no están los escrutinios definitivos tenemos muy buenas perspectivas para las demás categorías a Senadores Nacionales, Diputados Nacionales y provinciales”, dijo.

El referente de Con Vos podemos, agregó que con mucha alegría lo plantearon, “fue mucho el trabajo. Llevamos nuestro mensaje, nuestro proyecto político a la comunidad, que nos respondió muy bien teniendo en cuenta que es un frente nuevo y que no tuvimos mucho tiempo.

Lo trabajamos a pulmón, por eso estamos muy agradecidos con la gente que nos acompañó con el voto, también con quienes nos acompañaron desde la militancia, fiscalización y en el trabajo de bases. Estamos muy contentos porque la propuesta de Frente Unidos Por San José, Gastón Aybar, Elina Soria y Gabriela Flores, es la fórmula ganadora y nos posiciona en un lugar para competir el 14 de noviembre”, indicó.

Cabe aclarar que falta coordinar y saber cómo quedará la fórmula ya que se utiliza el sistema D'Hondt, pero se estima que quedará conformada por Gastón Aybar y Rosa Nieto, como candidatos a concejales para competir por San José.

Gómez también se refirió al gran porcentaje de personas que no sufragaron (un 37%). Al respecto dijo, “aproximadamente un 63% concurrieron a emitir su sufragio, quizás por el elemento pandemia, u otros varios factores, esperemos que se revierta para las generales.

Hay un universo considerable de votos en blanco, todavía hay mucho por plantearse de cara al 14 poder llevar nuestro mensaje y proyecto político a la comunidad.

Lamentablemente se transparenta en la urna lo que venimos viendo, un descontento considerable con el sistema político actual. Una apatía marcada, este descreimiento de que el esquema político sea la solución para la sociedad. Siempre remarcamos que vivimos organizados bajo un sistema político e invitamos a ser partícipes a todos”, agregó.

El candidato a Senador dijo que en el Frente Unidos por San José, tienen todas las energías puestas en sus representantes para que el ejecutivo pueda tener la fiscalización necesaria, pero también el apoyo para seguir viabilizando el proyecto y seguir materializándolo en obras.

Sobre la campaña que vendrá de ahora hasta noviembre indicó, “Creo que desde el lugar que venimos defendiendo, lo hicimos siempre con el mayor de los respetos, queremos seguir la misma línea. Hacerlo con el respeto que también merecemos. Eso no significa que no tengamos una mirada aguda y que no hagamos un análisis como corresponde, fieles a nuestras convicciones y nuestros pensamientos.

En ese sentido creo que fuimos dejando una postura firme, una mirada clara de acuerdo al rumbo que entendemos, debe tomar el departamento. La presencia que debe tener el senador, o los representes de los concejos con relación a los correspondientes ejecutivos y también una mirada clara en relación a los proyectos, a los ejes de campaña y a los ejes que queremos viabilizar para la comunidad desde los lugares que queremos ocupar”, adelantó.

Para concluir, Diego Gómez agregó, “Yo confió plenamente que ese proceso de discernimiento de la sociedad llega, se activa cuando uno concurre al sufragio en las PASO. Creo que ahí la comunidad toma conciencia de lo especial del momento, que es el momento de expresarse, que ahí comienza una nueva etapa, que ya nos ha demostrado en varios casos, que cuando se llega a la Elección General el pueblo se posiciona de otro modo y lo trasluce en las urnas”, concluyó.