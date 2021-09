Acto por los 80 años de la creación de Bomberos de la Provincia de Catamarca

En la jornada de hoy, se llevó a cabo el acto de celebración de los 80 años de la creación de Bomberos de la Provincia de Catamarca. El mismo se llevó a cabo en la sede del Cuerpo de Bomberos y contó con la presencia del Ministro de Seguridad Dr. Gustavo Aguirre, Secretario de Seguridad Dr. Martín Miranda, el Jefe de Policía Comisario General Ángel Ignacio Agüero, el Sub Jefe de Policía Comisario General Sergio Lazarte, el Director de Bomberos, el Comisario Inspector Pedro Ariel Cáceres, el Director de Defensa Civil Comisario Martin Castelli, y el comandante Marcelo Estecho,representando a los Bomberos Voluntarios de la Ciudad Capital.

Es importante destacar que estuvieron presentes además las 3 secciones de bomberos: la 1ra. Sección división técnica científica de protección contra siniestros a cargo de la oficial principal Melisa Arévalo, la 2da. Sección del Grupo especial de rescate GER Alta Montaña a cargo del of. Principal José Miguel Serra y la 3ra. Sección de guardia contra incendio, a cargo del oficial subinspector José Agüero.

En sus palabras alusivas, el Jefe de policía Ángel Ignacio Agüero, destacó que “los bomberos de Catamarca siempre trabajan en conjunto, unidos, arriesgando su propia vida y su salud en muchos casos, siendo solidarios con la comunidad”, destacando la difícil tarea que realizan diariamente.

Además, hubo distinciones al personal destacado durante el último año con la entrega de pergaminos a integrante de la dirección en reconocimiento por su capacidad, profesionalismo y espíritu de trabajo: Crio Insp. Walter Aibar, of. Principal José Miguel Serra, y el oficial subinspector José Agüero.

También, se entregaron reconocimientos al personal retirado: Sub oficial principal Ángel Randolfo Rodríguez, Sub oficial principal Hugo Orlando Bazán y el Sub oficial principal Osvaldo Víctor Avellaneda.

Acompañó durante todo el acto la banda de música de la Policía de la Provincia dirigida por el oficial principal Profesor Mario Aldo Castelli.