Se suman nodos de vacunación

Con la convicción de la estrategia de completar esquemas lo más rápido posible, pero sin dejar de aplicar primeras dosis, se diagraman las fechas de vacunación en los distintos nodos de la provincia.

Para estos próximos días se agregan los Nodos de Bañado de Ovanta, Valle Viejo y Fray mamerto Esquiú para la aplicación de segundas dosis; mientras que en Chumbicha se avanzará con personas mayores de 18 años.

Por otra parte, se vacunará a mayores de 61 años (cumplidos) con segundas dosis de Sputnik este fin de semana en el Nodo Predio Ferial. Estas fechas se abren para aquellas personas que no optaron por la segunda dosis de Moderna y para quienes no pudieron asistir en la fecha que les correspondía. Se ruega a cada persona que lea con atención las convocatorias a fin de no perder la oportunidad de vacunación como también de no asistir si no reúne las condiciones.

También se está avanzando en el Nodo Predio Ferial con la vacunación a adolescentes de 12 a 17 años con factores de riesgo asociados a Covid inscriptos en la plataforma digital que tengan turno otorgado.

El cronograma es el siguiente:

JUEVES 19 DE AGOSTO

PRIMERA DOSIS

NODO POLI SUR

Av. Hipólito Yrigoyen y Fortunato Rodríguez. Personas nacidas en 2001 con o sin factores de riesgo. De 08 a 12 hs. (de la A a la L) y de 14 a 17 hs. (de la M a la Z). Terminaciones: 0, 1, 2, 3 y 4. SOLO RESIDENTES DE CAPITAL

SEGUNDA DOSIS - SINOPHARM

NODO MEDANITOS

Hospital Seccional Medanitos. Personas que hayan recibido la 1º dosis de SINOPHARM el 2 de julio. Desde las 09:30 horas. Todas las terminaciones de documento

SEGUNDA DOSIS - SINOPHARM

NODO TATÓN

Posta Sanitaria de Tatón. Personas que hayan recibido la 1º dosis de SINOPHARM el 2 de julio. Desde las 10 horas. Todas las terminaciones de documento

SEGUNDA DOSIS - MODERNA

NODO VALLE VIEJO

Club Villa Dolores. Personas de 50 años o más que recibieron la 1º dosis de Astrazeneca hasta el día 19 de junio inclusive. De 8.30 a 17.30 hs. Todas las terminaciones de documento. SOLO RESIDENTES DE VALLE VIEJO.

PRIMERA DOSIS

NODO CHUMBICHA

C.I.P.A. Personas nacidas en 2001, 2002 y 2003. De 8.30 a 12.30 hs y de 14 a 17hs. Todas las terminaciones de documento

VIERNES 20 DE AGOSTO

PRIMERA DOSIS

NODO POLI SUR

Av. Hipólito Yrigoyen y Fortunato Rodríguez. Personas nacidas en 2001 con o sin factores de riesgo. De 08 a 12 hs. (de la A a la L) y de 14 a 17 hs. (de la M a la Z). Terminaciones: 5, 6, 7, 8 y 9. SOLO RESIDENTES DE CAPITAL

SEGUNDA DOSIS - SINOPHARM

NODO RÍO GRANDE

Posta Sanitaria de Río Grande. Personas que hayan recibido la 1º dosis de SINOPHARM el 5 de julio. Desde las 10:30 horas. Todas las terminaciones de documento

SEGUNDA DOSIS – SPUTNIK V

NODO PREDIO FERIAL

Predio Ferial Catamarca. Personas de con 72 años cumplidos y más, con o sin factores de

riesgo, que recibieron la 1º dosis de Sputnik V hasta el día 19 de junio inclusive. De 8 a 13 hs. (de la A a la L) y de 14 a 17 hs. (de la M a la Z). Todas las terminaciones de documento. SOLO RESIDENTES DE CAPITAL

SEGUNDA DOSIS - MODERNA

NODO FME

Micro estadio Evita. Personas de 50 años o más que recibieron la 1º dosis de Astrazeneca hasta el día 19 de junio inclusive. De 8.30 a 15.30 hs. Todas las terminaciones de documento. SOLO RESIDENTES DE FME

SEGUNDA DOSIS – ASTRAZENECA

NODO BAÑADO DE OVANTA

Salón Parroquial de Bañado de Ovanta. Personas recibieron la 1º dosis de Astrazeneca el día 17 de junio. De 8.30 a 12.30 hs: RESIDENTES DE LAVALLE Y BAÑADO. De 14 a 17 hs: RESIDENTES DE LOS ALTOS Y ALIJILÁN. Todas las terminaciones de documento.

SÁBADO 21 DE AGOSTO

SEGUNDA DOSIS – SPUTNIK V

NODO PREDIO FERIAL

Predio Ferial Catamarca. Personas de entre 64 y 71 años cumplidos, con o sin factores de

riesgo, que recibieron la 1º dosis de Sputnik V hasta el día 19 de junio inclusive. De 8 a 13 hs. (de la A a la L) y de 14 a 17 hs. (de la M a la Z). Todas las terminaciones de documento. SOLO RESIDENTES DE CAPITAL

DOMINGO 22 DE AGOSTO

SEGUNDA DOSIS – SPUTNIK V

NODO PREDIO FERIAL

Predio Ferial Catamarca. Personas de entre 61 y 63 años cumplidos, con o sin factores de

riesgo, que recibieron la 1º dosis de Sputnik V hasta el día 19 de junio inclusive. De 8 a 13 hs. (de la A a la L) y de 14 a 17 hs. (de la M a la Z). Todas las terminaciones de documento. SOLO RESIDENTES DE CAPITAL.