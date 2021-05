Comerciantes se manifestaron nuevamente frente al municipio

Tras varias horas de reclamos pidiendo que salga el Intendente, finalmente al mediodía, Juan Pablo Sánchez aceptó recibir solo a 5 manifestantes, representando a diferentes rubros.

Una vez que lograron ingresar, el mandatario los esperaba acompañado del Jefe de Zona Guido Pastrana, del Comisario Carlos Rosales, el Secretario General Antonio Camposano, y Jorge Cardozo, integrante del COE.

Sánchez manifestó que lo único que está a su alcance es intervenir ante el gobierno provincial para solicitar la excepcionalidad para Santa María, respecto a los decretos emitidos desde la provincia, con las restricciones para bares, restaurantes, gimnasios, entre otros rubros afectados. Pero que no tiene autonomía para autorizar ninguna modificación al decreto provincial.

Cuando se pudo, no se permitió

Las reacciones que se dan ahora por los comerciantes afectados, tienen que ver principalmente por cómo se manejó el COE local, durante varios meses.

Mientras en la provincia misma hubo apertura casi total, al igual que en todo el país, las restricciones locales fueron siempre mayores.

Ahora, según aclaró el intendente, no tendría la misma autonomía de entonces, cuando las prohibiciones estuvieron a la orden del día ante una sociedad que acató cada una de las medidas que el COE ordenaba.

Como resultado, acá no hubo ni primera, ni segunda ola, sino una seguidilla de prohibiciones que terminaron por hartar a los comerciantes que hoy, casi fundidos, no les queda otra que reclamar e intentar hacerse escuchar.

Gustavo Ávalos, gastronómico y referente de ASAPRET, Asociación Santamariana de Prestadores Turísticos, detalló, “Nosotros acabamos de salir de una reunión, que ya estaba pactada, tratamos las restricciones horarias de nuestro sector, pero no pudimos lograr nada, ya que se guía por el decreto nacional y provincial de restricción horaria.

Hubo un compromiso de brindar los mismos subsidios para el sector gastronómico, pero la verdad es insuficiente, nosotros necesitamos trabajar”, dijo.

Respecto a cómo se manejó la situación en Santa María, desde que se decretó la pandemia, Ávalos agregó, “Las medidas erróneas que se toman, ahora tienen sus consecuencias, negocios fundidos, la gente de comercio que no llega a fin de mes para pagar los alquileres siquiera.

Se tomaron decisiones que ahora tienen sus consecuencias. Cuando pudimos trabajar no nos permitieron, nos tenían que haber dejado trabajar cuando se podía”, agregó.

Norma Condorí, otra comerciante del medio agregó, "nosotros los comerciantes, como cualquier persona, necesitamos y debemos trabajar para poder seguir cumpliendo con el rol de llevar los alimentos y demás para nuestras familia como también seguir cumpliendo con impuestos, alquiler, sueldos. A pesar de las dificultades que hoy se presentan cada uno es consciente y sabe perfectamente que se debe respetar un protocolo de sanidad, porque ninguno se quiere enfermar ni enfermar a nadie, necesitamos trabajar".

“No queremos ser parásitos del estado, no queremos subsidios, queremos trabajar…”

Las voces se hicieron escuchar frente al municipio, colmado de policías que buscaban resguardar… no sé qué, o a quién, porque afuera no había violentos, solo gente cansada de pagar impuestos y no poder trabajar.

En caso de no tener respuesta hoy a última hora, tal como prometió el intendente, los comerciantes continuarán con las manifestaciones, hasta que entienda que no están en la misma situación. Que es gente que no espera un sueldo, ni una beca, ni subsidios y que defenderán su fuente laboral hasta las últimas consecuencias.