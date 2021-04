7 de abril: Día Mundial de la Salud

En el marco del Día Mundial de la Salud, que se conmemora el 7 de abril, este año bajo el lema “Construir un mundo más justo, equitativo y saludable”, la directora de Enfermedades Crónicas no Transmisibles, Silvia Bustos, destacó que “el sistema de Salud tanto provincial como nacional trabaja fuertemente para poder disminuir las inequidades que hay en la salud; es por eso que se refuerzan todos los servicios de la cartera sanitaria a nivel provincial, tanto del primer nivel de atención, como del segundo y tercer nivel; con el fin de garantizar la accesibilidad a toda la comunidad”.

Asimismo, agregó que “desde el año pasado estamos viviendo tiempos especiales, en este contexto de pandemia, en un primer momento desalentamos que la comunidad concurra a los centros de salud ya que estábamos ante un escenario desconocido. Sin embargo, hoy que tenemos más en claro cómo se comporta el virus, que una gran parte de la población está inmunizada, que el servicio de Salud desde el año pasado trabaja sectorizado (áreas COVID y áreas No COVID), volvemos a insistir a la población que no dejen de realizarse los chequeos. Es importante que las personas retomen los controles de salud, no solo a las poblaciones con patologías crónicas y de riesgos; sino a todas aquellas personas que no llevan una vida saludable, que hagan sus controles periódicos”.

Los más de 100 días sin casos de COVID, permitieron que la salud pública se preparara con la reorganización de los centros de salud a fin de no desatender las patologías prevalentes. Se continúa, permanentemente, alentando a las personas al cuidado integral de la salud, no solo manteniendo una alimentación sana y haciendo actividad física, sino también concurriendo a los controles de rutina. En este sentido, también se recomienda a las personas que revean los calendarios de vacunación, es elemental tenerlos al día, no solo la inmunización para COVID, sino las que se hacen anualmente como la vacuna de gripe, la antineumoxica.

En cuanto a los pacientes que tienen patologías de riesgos, Silvia Bustos indicó que “observamos que los pacientes que padecen diabetes o hipertensión son quienes, por cuidar su salud, los que más concurren a los centros de salud a realizar sus controles”, es por ello que se insiste en las personas que deben hacer controles de prevención de enfermedades.

Por otro lado, la directora de Enfermedades Crónicas no Transmisibles, resaltó que “desde el Ministerio de Salud venimos trabajando en diferentes actividades, que si bien están destinadas a personas con patologías crónicas, también se puede sumar la población en general; por ejemplo realizamos jornadas de actividad física en centros de salud o centros vecinales aledaños, estuvimos trabajando en puntos estratégicos para estimular la actividad física durante el verano en El Jumeal y Parque Adán Quiroga; y gracias a la gran concurrencia de personas, seguro se seguirán llevando a cabo”.

Bustos, además agregó que “promovemos la alimentación saludable a nivel poblacional, por lo que estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Educación, con escuelas; estas acciones además se replican en los centros de salud, mediante charlas, con servicio nutricional en los CAPS – los cuales trabajan con turnos programados para disminuir los riesgos-. Dentro de este objetivo de promover la vida saludable, la cesación de tabaco, por lo que hay centros de salud con hay profesionales que abordan estas problemáticas”.