Intendente de Cafayate despidió al 50% de sus funcionarios por la pandemia

Ante la medida tomada, el Intendente Prof. Fernando Almeda dio una conferencia de prensa en la que explicó la situación que lo llevó a tomar esta dura medida.

“Hoy tengo que informar a toda la comunidad que he tomado una decisión muy dura ante la crisis histórica que vivimos. Cafayate no es ajen a la terrible crisis económica y social.

Ya lo venía analizando y buscando la manera de sostener un hermoso gabinete, nadie se imaginó que una pandemia iba a arrasar con todo. Es tremenda la situación, el horizonte es oscuro incierto, se habla de una difícil situación económica mundial y si la hiperinflación se dispara, va a arrasar como ninguna guerra lo hizo”, expresó.

“He tomado la decisión de achicar la planta de funcionarios en un 50%. La mitad del gabinete va a dejar sus funciones, es un momento muy triste pero esa es la decisión que he tomado. Espero que con esta decisión pueda contribuir con lo que desde la política debemos hacer también en este contexto tan difícil y que el año que viene podamos estar saliendo de esta crisis. El objetivo es no tener déficit, no tener deuda y seguir prestando el funcionamiento operativo que la comunidad necesita”, agregó.

Cabne resaltar, que el resto del gabinete congelará su sueldo hasta fin de año y luego se verá si es necesario continuar con la medida.

Las áreas dadas de baja son:

- Medioambiente Mauro Reyes

- Dirección de Tránsito Miguel Marín

- Secretaría de Turismo Fernanda Pérez

- Coordinación General Sebastián Casimiro

- Dirección de Comunicación Institucional Luciano Polo

- Dirección Legal y Técnica Dra. Mariana Mamani Manzano

- Dirección de Relaciones Institucionales Gilberto Sánchez

- Dirección de Obras Privadas Arq. Fátima Tiberi

- Secretaría de Desarrollo Social Eber Sulka

- Dirección de Deportes Emilce Chaile

- Dirección de Cultura Matías Maita

- Dirección de Compras y Patrimonio C.P.N. Omar Ramos