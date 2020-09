Aprueban el proyecto de reempadronamiento de agua para riego para San José

El proyecto presentado por el Senador Raúl Chico, mediante el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial que a través del Ministerio de Agua, Energía y Medioambiente, se realice un reempadronamiento del agua para riego en el Departamento Santa María fue aprobado hoy en la cámara Alta provincial.

“San José es una zona netamente productiva, y todos sabemos en especial los senadores que provenimos de departamentos con gran potencial productivos, que uno de los principales problemas que tenemos en nuestros municipios es el agua. Por eso este proyecto trabajado en forma conjunta con los ediles de San José, nos permitirá avanzar en soluciones”, dijo en legislador durante la fundamentación de mismo.

En ese contexto, Chico señaló la importancia de avanzar cuanto antes con el reempadronamiento, ya sea que se realice por administración o contratando a terceros para hacer el estudio correspondiente a fin de tomar decisiones correctas y eficientes.

El legislador recordó que en épocas de antaño hubo un empadronamiento, donde el beneficio de tener agua de riego estaba vinculado a la tenencia de las tierras o a la influencia por aquel entonces. Mencionó que hoy la situación es bastante complicada, hay mucha gente que quiere trabajar, y no lo puede hacer por la falta de agua de riego. “Muchas tierras están improductivas y cuentan con horas de agua que se desperdician y otras que podrían estar en plena producción no lo pueden hacer por falta de la misma” afirmó el Senador y destacó la necesidad de avanzar cuanto antes con dicho reempadronamiento.



Repudió las declaraciones de Macri

Por otra parte, Raúl Chico expresó su enérgico repudio a las declaraciones del ex presidente Mauricio Macri, quien convocó a los argentinos a defender las libertades y la democracia en las calles y acusó al Gobierno nacional de Alberto Fernández de poner en riesgo la República y la Constitución Nacional.

En este sentido, Chico expresó: “Macri habló de ataque a la Constitución, lo dice quien a días de haber asumido violó la Constitución nacional cambiando por decreto artículos fundamentales de la Ley de Medios; lo dice quien nombró por decreto a dos jueces de la Corte; lo dicen quien traslado a jueces de una Cámara a otra porque le tocaban cuestiones que tenían que ver con su gestión, con su familia y con sus amigos. Estos jueces que ayer por una decisión memorable del Senado nacional tuvieron que volver a su lugar de origen por estar mal designados. Además Macri dijo que el Poder Ejecutivo nacional condiciona al Poder Judicial, y justamente lo dice quien promovió juicios políticos y pidió públicamente renuncias de jueces y fiscales que investigaban causas donde estaba involucrado su gobierno”, sostuvo Chico.

El legislador también le recordó al ex presidente el gran perjuicio que provocó en los argentinos y afirmó: “Macri también dice que este Gobierno (por Alberto Fernández) avasalla a la clase media, justo lo dice un ex presidente que eliminó a esa clase media, luego de que estuvimos 12 años trabajando para recuperar esa clase media; nos dice él que cerró miles y miles de Pymes y dejó desocupación y pobreza en niveles records. Dice que quiere una sociedad libre, cuando él y todo su espacio político fueron lo que estuvieron promoviendo y apoyando esta revuelta policial que hubo en los últimos días donde sitiaron al Presidente de la Nación los fervientes militantes del macrismo.

Habla de una sociedad libre cuando en 2015 luego de asumir se dedicaba a seguir las redes sociales de las personas fundamentalmente de los empleados del estado y los despedían por hacer comentarios a favor de otro signo político en una clara persecución política horrorosa; él habla de corrupción de funcionarios, miren quien habla justamente él cuando creemos que en Argentina jamás hubo ningún corrupto del nivel de Macri. Nadie saqueo al país como lo hizo él y sus funcionarios.

Habla de corrupción cuando regalaron tierras fiscales a sus amigos por un monto menor al valor fiscal, vendieron el proyecto de generación eólica luego haberlo adjudicado a una empresa que no podía ser adjudicataria; él que aumentó el peaje de la autopista del Sol para luego venderlo por muchísima más plata; él que estafó a todos los argentinos con el Correo, él que acusó a Cristina Kirchner que no había hecho las rutas en el interior del país, y que ahora nos enteramos que fueron ellos los que no hicieron las rutas y que además sobre facturaron y no hicieron nada. Macri nos dice que debe haber elecciones libres en Argentina como si no estuviéramos viviendo en la democracia más plena. Por todo esto, espero que la próxima vez para asegurar la alternancia haya candidatos como la gente”, manifestó el Senador.