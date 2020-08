El Gobierno anunció el cronograma de regreso a clases presenciales  

En conferencia de prensa, el mandatario y las autoridades explicaron que el retorno a clases presenciales será escalonado por fechas bajo la modalidad de “burbuja comunitaria”.

En este sentido, el ministro de Educación explicó que el cronograma de regreso a clases no incluye todavía a los establecimientos educativos del Valle Central (Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú).

Además, el gobernador Jalil enfatizó que el retorno a las aulas -en el caso del estudiantado, aunque no así para los equipos docentes- será estrictamente “voluntario”.

Por su parte, la ministra de Salud, Claudia Palladino, explicó que todas las actividades aúlicas se realizarán bajo un estricto monitoreo sanitario-epidemiológico en tiempo real para analizar la dinámica evolutiva de cada localidad y cada establecimiento, y de esta manera evitar potenciales contagios de COVID19.

Retorno escalonado a clases presenciales

Hoy el gobernador Jalil aprobó las “Pautas generales y específicas por Nivel Educativo de retorno a clases presenciales” en el territorio del provincial de Catamarca. Esto incluye a 567 escuelas y 14.938 alumnos que retornarán las clases presenciales el próximo 18 del mes en curso de manera escalonada y progresiva.

También dispone que el personal docente, no docente y educandos que se encuentren transitoriamente fuera del territorio de la provincia de Catamarca, no deberán presentarse en las Instituciones Educativas de Gestión Estatal, Privada, Cooperativa y Social en las fechas previstas para el regreso a clases presenciales.

De esta forma, el regreso a clases presenciales en la provincia de Catamarca se realizará en forma escalonada, respetando los protocolos y reglamentos institucionales acordados. En relación a los educandos, tendrá carácter voluntario. El Ministerio de Educación adopta un sistema gradual con referencia a la integración de los grupos escolarizados a través de un formato de educación bimodal (presencial y no presencial).

El retorno se realizará bajo el concepto de “burbuja comunitaria” cuya estrategia es preservar la localidad o el pueblo donde se encuentren las unidades educativas, del riesgo que podría generar la circulación de docentes y alumnos de provincias limítrofes frente a la pandemia de la COVID-19. En tal caso, el retorno será sólo para equipos de conducción, docentes y alumnos que se encuentren en la provincia.

Establece además que el personal docente, no docente y educandos que, transitoriamente se encuentren fuera del territorio de la provincia de Catamarca, no deberán presentarse en las instituciones educativas de Período Común y Especial, de gestión Estatal, Privada, Cooperativa y Social, en las fechas previstas para el regreso a las clases presenciales, hasta tanto los Comité Operativo de Emergencia (COE) Provincial y Departamental, definan la situación particular de cada agente, conforme a la situación epidemiológica de las provincias vecinas.

Las Direcciones de Nivel, Supervisores y los equipos de Conducción de las distintas unidades educativas serán los responsables de organizar administrativa y pedagógicamente el retorno, teniendo en cuenta las consideraciones generales, por nivel, y las particularidades institucionales y del contexto, para acompañar el regreso a la presencialidad de las escuelas. Los Supervisores y Directores deberán informar en un plazo de 48 horas de iniciadas las actividades escolares las novedades laborales referidas al personal directivo, docente y no docente y cómo quedará conformada la organización institucional de los establecimientos.



Pautas organizativas institucionales para el retorno a la presencialidad:

1- Sistema dual/bimodal.

. La enseñanza en las aulas, al ser gradual y por días, se combinará con la modalidad remota.

2- Instancia de participación escolar.

. Organizar la apertura de las escuelas considerando la matrícula de alumnos para su correspondiente redistribución para asistencia presencial y no presencial de ser necesario, y las condiciones favorables para la aplicación de los protocolos vigentes.

a- Una primera instancia presencial, encuentro entre alumnos y docentes y por otro lado, un dispositivo para los alumnos vulnerables y que no tienen conectividad para acceder a las aulas virtuales o herramientas digitales. Entrega de cartillas, contacto vía Whatsapp, asistencia de un tutor. Otro criterio podría ser: que los alumnos vulnerables o con trayectorias escolares más débiles o los que no cumplimentaron con las propuestas que se realizaron durante este tiempo de no presencialidad, sean los primeros en regresar. Se deberá nominalizar a los alumnos en esta situación particular.

b- Teniendo en cuenta las medidas de las aulas y permitiendo que se cumpla con el distanciamiento social de 1,5 mts. podrán asistir entre 10 o más alumnos por grado/curso y división. Los grupos y días de asistencia y alternancia serán el resultado en función de la matrícula. Hay grado/cursos donde podrán asistir todos los alumnos y en otros, se deberán ajustar al sistema rotativo. De igual modo, las escuelas donde registran una matrícula reducida y están dadas las condiciones edilicias, podría llegar a considerarse la asistencia de un mayor número de alumnos.

c- Reorganización horaria en función del trabajo conjunto entre docentes, (pareja pedagógica) y elaboración de Propuestas de Aprendizaje Integradas (PAI).

d- Aulas a la mitad, según la cantidad de alumnos: de ese modo, el primer grupo iría en horario reducido o normal (jornadas de 3 horas) los lunes, miércoles y viernes, mientras que otro grupo concurriría los martes y jueves. Cada semana alternarían para que la asistencia en días sea pareja. Con este esquema, no se necesitaría mayor presencia de docentes y cada uno cumpliría con la carga horaria que corresponde, ya sea por cargo u hora cátedras en el nivel Inicial/Primario/Secundario.

e- Horario para la presencialidad: 3 horas reloj.

3- Reorganización institucional y pedagógica.

. Propuestas para conformar parejas pedagógicas.



. Organizar las propuestas de enseñanzas: unidad didáctica, secuencia didáctica y proyectos integrados atendiendo al contexto.

. Reorganización horaria con base a las propuestas y parejas pedagógicas, por ejemplo: historia y formación ética; tecnología y plástica; inglés y teatro, entre muchas más.

. En cuanto a los espacios de Lengua y Matemática, tienen el carácter de priorizados y mantienen el formato de asignatura.

. Los docentes que no asistan en la presencialidad deberán continuar con su asistencia a los alumnos en la no presencialidad, ya sea virtual u otro formato.

. Tratamiento particular merecen las clases de educación física: se pueden integrar a cátedras compartidas haciendo foco en “salud”, observando lo siguiente:

- Abordaje de contenidos relacionados con el cuidado de la salud en el contexto de pandemia.

- Cátedra compartida con espacios como ciencias naturales/biología, para elaborar y abordar integralmente contenidos reduciendo la asistencia al espacio físico en común.

- Uso del tapabocas de docente y alumnos, excepto en momentos que el docente indique quitarse el mismo.

- Mantener las normas de higiene en todo momento.

4- Hacer foco en cursos claves.

Educación Inicial: sala de 5 años

Educación Primaria: 6° grado y 1° grado

Educación Secundaria: 6° año, 1° año, 3° año

Educación para Jóvenes y Adultos: 6° grado y 1° grado de Primaria y 4° año y 1° año de Secundaria.

Estos grados/cursos serán los primeros en volver a las aulas y concurrir según las fases establecidas, observando la necesidad de articulación entre niveles.

5- Tareas administrativas:

. El personal auxiliar o personas que se encuentren asignadas a tal fin, deberán cumplimentar con toda la documentación que sufrió retraso hasta el momento, como así también, resguardar en cada legajo de los alumnos, preferentemente en formato digital, el informe pedagógico elaborado por cada docente correspondiente a la etapa no presencial. Además, deberán estar especialmente atentos a que los alumnos cumplan con el distanciamiento social como así también, con todas las normas de higiene.

. Los integrantes del equipo de gestión tienen la obligación de informar a los padres o tutores el cronograma de asistencia física y la participación en la no presencialidad de los alumnos, atendiendo al horario de clases.

. El equipo de conducción junto a los supervisores pedagógicos, serán los responsables de elevar a las direcciones provinciales de nivel correspondiente el plan de acción considerando las particularidades del contexto donde se encuentra inserta la institución para su correspondiente conocimiento y aprobación.