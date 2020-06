El próximo viernes vuelve la Feria

Este fin de semana no se realizó debido a las bajas temperaturas, pero el próximo viernes se llevará a cabo de 9:00 a 18:00.

La Directora de Turismo de la Municipalidad de San José, Claudia Ibáñez brindó los detalles.

"La feria no se pudo realizar hoy por razones climáticas, pero sí tenemos planeado que continúe el próximo viernes de 09:00 a 18:00 horas en San José”, dijo.

La feria está abierta para las personas que quieran vender sus productos, no es exclusivo para artesanías, ya que hay gente que vende ropa de segunda mano, comida, postres, ollas Estén, etc. “Le damos la oportunidad a todos los que quieran vender sus productos y no cobramos la ocupación del stand", agregó.

Por otra parte, la Directora de Turismo se refirió a la entrega de calefones solares.

"Venimos trabajando hace más de dos años con el TC NOA y los participantes de este programa van a ser beneficiarios de 8 calefones solares. La Comisión decidirá quienes recibirán estos calefones del grupo".

En cuanto al Polo Oeste y Puna, Ibáñez indicó que participa de reuniones virtuales para aunar criterios para ver cómo reactivar el sector turístico, que es el más afectado por esta pandemia.