En esta cuarentena, Salud te propone una receta fácil para personas con celiaquía

Es por eso, que se puede cocinar, involucrando al resto de la familia, y tener en cuenta recetas que son fáciles de realizar y no requiere de insumos de gran costo. La creatividad es una muy buena aliada en estos momentos.

Recordemos, que las personas celiacas deben llevar una alimentación estricta Libre de Gluten – Sin TACC (Sin Trigo, Avena, Cebada y Centeno), es decir no hay permitidos. Esto significa que debemos elegir los alimentos debidamente identificados como Libre de Gluten y evitar la contaminación cruzada con gluten. A tener en cuenta que no se debe comprar en lugares o a personas que no estén certificadas por la autoridad competente, que es Bromatología de la Provincia.

Entre las recomendaciones, se puede consumir carne (de todo tipo) y todas las verduras y frutas en su estado natural, y si tienes alguna duda comunicarte por teléfono a los números 3834 236334 o 3834 626640.

Receta

Por esta razón, se puede realizar una receta sencilla como un “Bizcochuelo”, ideal para cualquier momento y al que le podemos agregar mermelada, frutas, etc., quedando a consideración de la creatividad del cocinero.

Ingredientes

Huevos, 2 cucharadas de azúcar por huevos, 30 gramos de pre mezcla, maicena, almidón de maíz, harina de arroz por cada huevo utilizado y ralladura de limón o naranja.

Batir los huevos con el azúcar y la ralladura hasta punto letra (dejando caer la mezcla, se pueden hacer letras sin deformarse). Agregar la harina que utilicemos en forma de lluvia, pasándola por cernidor o colador. Mezclar suavemente y en forma envolvente. Volcarla en molde, enmantecado y enharinado (Si no tenemos manteca utilizar aceite). Cocinar en horno precalentado a temperatura suave.

Asimismo, el programa de Celiaquía recuerda, en este momento de cuarentena, que se debe siempre tener en cuenta los consejos que nuestras autoridades nos brindan, es decir quedarse en la casa; ya que es la mejor forma de cuidarte y cuidar a los que te rodean, y si tienes que salir de casa siempre mantener todos los cuidados de higiene.