Resultados positivos en la primera semana de campaña contra el cobro de plus de OSEP

El jueves pasado OSEP dio inicio a la campaña contra el cobro de plus médico a través de visitas programadas a diferentes nosocomios de la provincia para informar y difundir las alternativas que tienen los afiliados para denunciar el cobro del plus médico en estas organizaciones.

Hoy, una semana después, los resultados no se han hecho esperar; se recaudaron más de 5 denuncias de afiliados por el cobro indebido de plus, se dispuso cartelería con la leyenda: “PROHIBIDO EL COBRO DE PLUS MÉDICO A LOS AFILIADOS DE OSEP”, tal como lo establece el artículo 9 de la Ley N° 5563, más conocida como “Ley antiplus”, y el cobro indebido del arancel diferenciado disminuyó según lo expresado por los mismos afiliados a las trabajadoras sociales de la institución.

Cabe resaltar que esta campaña adelantada por OSEP cuenta con el acompañamiento de la Federación de Clínicas y Sanatorios (FECLISA) y del Círculo Médico de la provincia.