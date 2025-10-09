Tienda CATA, para comprar auténticas artesanías catamarqueñas
Entre la gran variedad de propuestas que ofrece el Centro de Arte y Tecnología Aplicada, CATA, ubicado en la esquina de República y Sarmiento de la ciudad capital de Catamarca, se puede encontrar “Tienda CATA”, un anexo del Mercado Artesanal del Predio Ferial.
CATA ofrece un espacio donde se pueden encontrar auténticas artesanías catamarqueñas de distintos rubros, además de vinos, dulces y confituras, convirtiéndose en una vidriera para los artesanos y artesanas locales, jerarquizando sus producciones en un lugar estratégico en pleno casco céntrico de la ciudad, frente a la plaza 25 de mayo, y a metros de lugares icónicos como la Catedral, el Museo de la Virgen del Valle y la Casa de la Cultura.
Este lugar, que funciona de martes a viernes de 9 a 14 horas, se convierte en una visita obligada para quienes desean llevarse un recuerdo auténtico de la provincia y apoyar a los artesanos locales.
Sobre CATA
Con la puesta en valor del edificio de la histórica Casa de Gobierno, obra del arquitecto milanés Luis Caravati que data de 1859, la capital provincial sumó un nuevo atractivo cultural y turístico que se inscribe en un circuito turístico-patrimonial de gran valor.
CATA no es un museo tradicional, es un centro cultural dinámico que propone un recorrido inmersivo por la identidad de Catamarca a través de sus principales manifestaciones culturales, productivas y turísticas, sumando además una Oficina de Información Turística de la Provincia, un bar restaurante, y salas dedicadas a la minería, mitología, arquitectura y arte contemporáneo, articuladas entre sí donde la tecnología potencia la experiencia sensorial y la participación del visitante.
