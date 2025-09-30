Tras un operativo de control vehicular secuestran motocicletas en Belén

Tras un operativo de control vehicular secuestran motocicletas en BelénPoliciales30 de septiembre de 2025Redaccion
Durante la noche de ayer, numerarios de la Comisaría de Londres y del Grupo Infantería de la Unidad Regional N° 3, realizaron operativos de control vehicular e identificación de personas en distintos puntos estratégicos de esa localidad del Departamento Belén.
Al finalizar, los uniformados procedieron al secuestro de diez (10) motocicletas de distintas marcas y cilindradas, debido a que sus conductores infringieran las disposiciones establecidas en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, por lo que luego de labrar las actas de infracción, los rodados fueron remitidos a la dependencia policial.
Los haberes serán percibidos con el 3,8% de incremento salarial, a lo que se sumará la primera de las tres cuotas mensuales de $40.000 del bono especial.
