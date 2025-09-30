Tras un operativo de control vehicular secuestran motocicletas en Belén

Durante la noche de ayer, numerarios de la Comisaría de Londres y del Grupo Infantería de la Unidad Regional N° 3, realizaron operativos de control vehicular e identificación de personas en distintos puntos estratégicos de esa localidad del Departamento Belén.

Al finalizar, los uniformados procedieron al secuestro de diez (10) motocicletas de distintas marcas y cilindradas, debido a que sus conductores infringieran las disposiciones establecidas en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, por lo que luego de labrar las actas de infracción, los rodados fueron remitidos a la dependencia policial.