El Registro Civil de Catamarca informa sobre la reposición de Pasaportes con error de impresión

El Registro Civil de la Provincia de Catamarca comunica a la comunidad que, debido a un inconveniente a nivel nacional en la confección de determinados lotes de Pasaportes, algunas personas que hayan tramitado su Pasaporte hace más de 3 o 4 meses podrían verse alcanzadas por esta situación.
El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) dispuso la reposición gratuita de los documentos involucrados.
Números de serie de los lotes afectados
AAL314778 – AAL346228
AAL400000 – AAL607599
AAL616000 – AAL620088
¿Dónde realizar la reposición?
Si residís en Capital Federal:
Podés gestionar la reposición en los Centros Integrales de Documentación o en los aeropuertos de Buenos Aires, según tu urgencia:
Aeroparque Jorge Newbery (CABA): todos los días, las 24 h.
Ministro Pistarini – Ezeiza: todos los días, las 24 h.
Buquebus (Puerto Madero): lunes a viernes 8 a 20 h / sábados, domingos y feriados 9 a 19 h.
Centro de Reposición Paseo Colón (Av. Paseo Colón 1093 – CABA): lunes a viernes 8 a 20 h / sábados 8 a 14 h.
Si residís en el Interior del país:
Podés gestionar el cambio en los siguientes puntos:
Aeropuertos: Córdoba, Rosario, Mendoza y Salta.
Córdoba: Ingeniero A. Taravella de lunes a viernes, 8 a 20 h / sábados, domingos y feriados, 9 a 19 h.
Mendoza - Gobernador F. Gabrielli: lunes a viernes, 8 a 20 h / sábados, domingos y feriados, 9 a 19 h.
Rosario - Internacional Islas Malvinas: lunes a viernes 8 a 20 h / sábados, domingos y feriados 9 a 19 h.
Salta - Gral. Martín Miguel de Güemes: lunes a viernes, 8 a 14 h.
Registros Civiles o Centros de Documentación en todo el país, en sus horarios habituales. El nuevo Pasaporte llegará al domicilio del solicitante según los plazos comunes.
En caso de viajes urgentes, la reposición puede realizarse en el acto y sin costo, con una demora de 2 a 6 horas.
Para verificar si tu Pasaporte está dentro de los lotes afectados, podés consultar a través del ChatBot oficial de WhatsApp: 11 5126 1789.
