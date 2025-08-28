Remodelación integral de la Escuela N°419 de Jacipunco: “estas obras ponen a la educación como prioridad”

¡Se acerca la primavera a Cafayate!
Se encuentra abiertas las inscripciones, para el Desfile de Primavera en Cafayate.
En el marco de su recorrida por el departamento Belén, el gobernador Raúl Jalil, acompañado por los ministros de Gobierno, Fernando Monguillot, y de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchetti, y el intendente de Puerta de Corral Quemado, Carlos Casimiro, encabezó el acto de inauguración de las obras de remodelación de la Escuela N°419 de Jacipunco.
Ante docentes, familias, representantes municipales y vecinos de la comunidad educativa, la directora de la institución, Rita Paola Acosta, expresó su reconocimiento a la gestión provincial por haber escuchado y dado respuesta a los pedidos de la escuela. Subrayó que “estas obras son el resultado de una gestión que pone a la educación como prioridad, que entiende que invertir en nuestros niños y jóvenes es garantizar el futuro de toda la provincia”.
Durante su intervención, Acosta destacó que las mejoras inauguradas representan “una muestra de sensibilidad, compromiso y decisión política a favor de la educación”, y afirmó que el apoyo recibido “nos llena de gratitud y nos motiva a seguir soñando con más logros para nuestros estudiantes”.
En un tono reflexivo, la directora sostuvo que “la educación transforma realidades y hoy vemos cómo, cuando existe verdadera voluntad de trabajo y se unen la comunidad y el gobierno, los resultados concretos mejoran la vida de nuestros jóvenes”. Finalmente, se dirigió directamente a los alumnos de la institución, a quienes recordó que “este esfuerzo tiene un único propósito, que son ustedes, para que puedan aprender y crecer en un lugar que los dignifique y los motive a cumplir sus metas”.
Las obras ejecutadas incluyeron la refacción integral de baños y cocina, la renovación de instalaciones de agua, cloacas, gas y electricidad, reparaciones de revoques, cielorrasos y pisos, así como un nuevo ingreso principal y el recambio completo de carpinterías. También se construyó un sobre techo metálico en cocina, SUM, biblioteca y aulas, además de tareas de pintura general en interior y exterior.
Después de décadas de espera y aislamiento, la comunidad de El Tolar, en el norte de Belén, celebró la inauguración del nuevo acceso vial que conecta a la comunidad con el resto de la región.
El Campus de Entrenamiento Laboral se consolida como una herramienta clave del Gobierno Provincial para vincular a trabajadores con empresas, que fortalecen el acceso al empleo.
