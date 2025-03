Más de 9 millones destinados a fortalecer el Banco de Ayudas Técnicas

Con el objetivo de fortalecer el Banco de Ayudas Técnicas, el ministro de Salud de la provincia, Lucas Zampieri, hizo entrega hoy de elementos ortopédicos, que estarán disponibles para préstamos a las personas sin cobertura social.

Los mismos, fueron adquiridos a través del Fondo Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad (FONADIS) de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), por un total de $9.835.845.

Al respecto, la directora de Discapacidad, Verónica Forner, expresó que “hoy es un día muy importante para la Dirección, ya que desde hace muchos años no se recibían nuevos bienes para que siga funcionando el Banco de Préstamos de Ayudas Técnicas. El objetivo es seguir acompañando a las personas sin cobertura social en los préstamos de estas ayudas técnicas para que, hasta que ellos ejecuten sus trámites o se recuperen de alguna limitación funcional temporaria, los apoyemos con insumos que son de muy alto costo”.

Por su parte, el ministro de Salud, Lucas Zampieri, agradeció el trabajo que viene realizando la Secretaría de Promoción y Prevención en Salud y la Dirección de Discapacidad, y remarcó que “desde el 2018 no se reponía este equipamiento, por lo que estábamos sin poder ayudar a la gente más necesitada, que no tiene otros recursos y no tiene cómo buscar ayuda para estas necesidades. Trabajamos para que la salud llegue a todos los catamarqueños y catamarqueñas, fundamentalmente a aquellos que realmente lo necesitan, así que vamos a seguir gestionando estos fondos”.

Con los fondos se compraron 22 muletas de aluminio regulables, 3 sillas de rueda cromadas con apoya brazos, 8 sillas de rueda cromadas de 50 cm., 3 sillas de ruedas reforzadas para pacientes obesos, 1 cama ortopédica regulable, 4 bastones de apoyo de tres patas, 7 bastones canadienses, 4 bastones blancos y 2 andadores de acero para adultos.

Para solicitar el préstamo de alguno de estos elementos, se debe realizar el pedido en la Dirección Provincial de Asistencia Integral a Personas con Discapacidad, presentando los siguientes requisitos:

- Firma de dos ejemplares de comodatos.

- Prescripción médica con nombre y apellido, DNI, diagnóstico y tiempo de utilización del elemento.

- Fotocopia del DNI del interesado.

- Fotocopia del DNI del garante.

- Negativa de ANSES.

- 2 números de teléfono.