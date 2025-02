Inicia la "Copa de Campeones 2025" de Baby Fútbol

Este miércoles, en la cancha principal del Polideportivo "Fray Mamerto Esquiú", se pondrá en marcha la "Copa de Campeones 2025" de Baby Fútbol. La actividad iniciará a las 19 hs, con un acto inaugural del certamen que convoca a los clubes Ateneo Mariano Moreno, Defensores de Esquiú, Social Rojas, Obreros de San Isidro, La Merced, Parque Daza, La Tercena e Independiente de San Antonio.

En un encuentro encabezado por el secretario de Deportes y Recreación del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, Guillermo Perna, junto al director de Deporte Social Federico Andrada, se llevó a cabo el sorteo del fixture para la primera fecha que tendrá los cruces alternando partidos y localías en las categorías "A" (2013-2014) y "B" (2015-2016) entre Ateneo vs. La Tercera; Defensores de Esquiú vs Independiente (SA); La Merced vs Parque Daza; y Social Rojas vs COSI.

El viernes, también en el Poli Capital, tendrá la continuidad del certamen con las divisiones restantes: la Categoría "C" (2017-2018) y Microbios (2019-2020), con una programación a la inversa de como fueron los duelos de la jornada inicial.