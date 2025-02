Comunicado de la División Ciberdelitos la Provincia

La División Ciberdelitos, dependiente del Departamento Investigaciones Judiciales (D-5) de la Policía de la Provincia, pone en conocimiento a la comunidad en general sobre la existencia de una nueva modalidad de ciber-estafa.

La maniobra consiste en una suplantación de identidad mediante la red social Facebook, en la cual los ciberdelincuentes haciendo uso de una cuenta con el perfil “Ministerio de Salud de Catamarca”, la cual dirige a las víctimas a un enlace de la red de mensajería WhatsApp.

Seguidamente, los inescrupulosos ofrecen a los damnificados turnos de vacunación para las diferentes enfermedades como covid, dengue, entre otras, y luego de persuadirlos mediante un ardid, les brindan un enlace que al cliquearlo, les da acceso a una ventana emergente utilizada para cometer la maniobra fraudulenta.

A continuación, se adjunta una imagen de un posible número telefónico utilizado para el contacto con el usuario en la maniobra delictiva y su modalidad.

RECOMENDACIONES:

1. Desconfíe de mensajes y llamadas provenientes de números desconocidos: No interactúe con usuarios del servicio de mensajería de WhatsApp que no estén autorizados/autenticados (Ministerio de Salud) en donde ofrezcan turnos de vacunación de las diferentes patologías como ser covid, dengue entre otros, no ingrese a los links brindados, no brinde ningún código.

2. No proporcione información sensible: No responda a solicitudes de información personal o financiera que provengan de la página ni acceda a links ya que esto podría redireccionarlos a otra plataforma maliciosa.

3. Verificación de Comunicación: Si recibe mensajes directos, o llamadas sospechosas, verifique su autenticidad contactando directamente del Ministerio de Salud de Catamarca a través de sus canales oficiales.

Sitio web https://www.argentina.gob.ar/ o red social Facebook https://www.facebook.com/SaludCatamarca .

O haciendo presente en forma presencial en el organismo de salud dependiente del Ministerio de Salud (Hospitales, Postas Sanitarias, vacunatorio, entre otras).

4. No debemos compartir nuestras credenciales: Claves, usuarios, contraseñas, códigos, Token, etc. Las mismas son personales y no debemos compartirla con nadie. 5. Compartir esta información con familiares y amigos – la ciberseguridad es una responsabilidad social.

CONTACTOS:

Email: [email protected]

División Ciberdelitos Tel: 383-4437523