Empresarios chinos visitan Catamarca

Este viernes, en Casa de Gobierno, el gobernador Raúl Jalil junto al vicegobernador Rubén Dusso, recibió a empresarios chinos con el objetivo de establecer relaciones de cooperación para promover la inversión privada y potenciar la actividad minera en Catamarca, buscando contribuir a la transición energética sustentable.

Tal como lo expresara el memorándum de entendimiento firmado en el viaje a China por parte de la comitiva oficial de Gobierno catamarqueña en agosto de este 2024, para la consecución de las inversiones, ambas partes, Gobierno y empresarios, se comprometen a adoptar las medidas y acciones necesarias para el desarrollo de proyectos mineros que contribuyan a la innovación tecnológica, capacitación y entrenamiento laboral de los habitantes de Catamarca.

Tanto para las nuevas inversiones como para proyectos ya en marcha, se prevé la posibilidad de aplicación de una tecnología innovadora que permite la producción de litio en forma directa, (sistema que está siendo aplicado en el Tíbet), aportando grandes ventajas en los tres factores fundamentales del proceso: la recuperación, cuánto es lo que uno extrae de litio de lo que está saliendo del salar; el consumo de energía; y el tercero es el uso del agua. Los métodos de extracción directa, además de rápidos, tienen menor consumo de agua. Dicho método fue chequeado por expertos en la materia con resultados positivos.

“Nuestra misión esta vez es de explorar la provincia, es de explorar los diferentes proyectos para poder elegir cuál vamos a desarrollar. En este sentido, iremos a recorrer algunos de los proyectos, explorando oportunidades de inversión y de desarrollo en la industria del litio”, manifestó Shiyi Fu, presidente de Audes Group.

Convenio con CAMYEN

En el mismo marco de reuniones se llevó adelante hoy la firma de un convenio de cooperación con CAMYEN y las empresas participantes con el fin de facilitar charlas sobre las potencialidades mineras y energéticas que existen en la provincia. La firma de dicho convenio busca sentar las bases para trabajar a futuro de manera cooperativa, que los inversores conozcan los proyectos y soliciten información para poder trabajar en Catamarca.

Estuvieron presentes en la reunión el ministro de Minería, Marcelo Murúa; la presidenta de CAMYEN, Susana Peralta; el subsecretario de Coordinación y Técnica de Senado, Julio Macedo; y los empresarios Shengchun Liu, presidente del Consejo de Administración de Lithium Separation Technology Pty. Ltd (Lishang); Zhengde Wu, CEO de Sichuan Sanxi Times Technology Co., Ltd (Three Rare); Shiyi Fu, presidente de Audes Group S.A. y Wenkui Li, director Adjunto de Nuevas Energías de Suntar Membrane Technology (XiaMen) Co., Ltd. (Suntar).

